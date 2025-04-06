專訪牛仔動畫導演金成　排除萬難完成6分半短片︰最終目標是長片

3年前，資深傳媒人曾金成（金成），獲得《牛仔》版權，決心要將他活化，突然間「牛仔很忙」，既現身港鐵懷舊車廂、賀年車票、又搞展覽、四格漫畫比賽、親子3K跑等，而重頭戲就是要牛仔不再流於平面黑白，動起來成為一條長6分半鐘的動畫。



沒有數據顯示《牛仔》有龐大粉絲，亦沒有巨額資金投資，有的就只有自己對這個大頭仔的情有獨鍾。「同人講想搞《牛仔》，多數都係話我癲，唔會得，自己感覺好似《中年好聲音》參賽者，覺得自己唱得好好聽咁。」結果，《牛仔》的確在近月熱鬧起來，亦讓不少知音浮面，大家相隔多年終可一聚。看來金成的好聲音能量也不太差，至少已配上一首《逆流之歌》，「拼了所有，斷氣方休～」



金成每次跟人說想做《牛仔》，總是獲冷淡回應。（梁碧玲 攝）

花了不少心血和時間，牛仔首條動畫短片終於面世。（《牛仔返嚟喇！》影片截圖）

畫過仿牛仔四格漫畫

由已故漫畫家王司馬原著的《牛仔》，是擁有超過50年歷史的香港IP，在世界未有「電子奶嘴」前，一本沒文字畫風簡潔的漫畫，足以讓大大小小朋友仔靜下來，閱讀可能是人生第一本讀物。1983年王司馬病逝，「牛仔」成長止步，加上時代劇變，日漫、Game Boy，動畫到手機，這位小子頭再大，都跟我們漸行漸遠越縮越小。

曾金成是個漫畫迷，1992年加入潮流周刊《東TOUCH》當漫畫記者，這是合情合理的事。不合情理是再之前，他曾在亞洲電視旗下的周刊《亞洲電視》當記者，竟膽粗粗「公器私用」，提出畫專欄漫畫，正正就是四格漫畫。「自己是仿牛仔畫風，內容講述牛仔長大後做了爸爸，與兒子的生活瑣事。」大約連載半年左右便被抽起，事情又回到合情合理狀況。

金成偶然都會畫畫牛仔，曾以奧運主題畫出他在港鐵列車當選手。（網上圖片）

寥寥幾筆畫出意境

在《亞洲電視》連載是廿多歲的事，《牛仔》是一部兒童讀物，金成自己都丟低多年，但原來埋下的種子早已發芽。「兒時對《牛仔》感情不算深，只看過一段時間，男孩很快便跳去《龍虎門》、《中華英雄》世界。到成長後廿多歲，忽然買了共40多冊的合訂本收藏，再看才感受到它的精彩，簡單線條，寥寥幾筆便畫出意境，你試試單單畫個圓圈都不簡單，而且故事只得四格空間，偏偏又可表達最真摯的一份情和關係，深深感受到甚麼是意境，再看王司馬為金庸小說畫的插畫，真的厲害。」

廿多歲出頭，忽然買了共40多冊的《牛仔》合訂本，「再看才感受到它的精彩，簡單線條，寥寥幾筆便畫出意境。」（梁碧玲 攝）

後來發現業內不少人也是牛仔迷，包括林海峰、故到自己執掌《東TOUCH》總編輯時，也邀林海峰為雜誌畫四格漫畫。「當時他也是繪畫與大女的生活點滴，畫到細女出世為止。」

金成擔任《東TOUCH》總編輯時，曾邀請林海峰為雜誌畫四格漫畫。「當時他也是繪畫與大女的生活點滴，畫到細女出世為止。」（許育民 攝）

去到數年前，一個機緣認識了王司馬的家人，家人稱之為「三牛」的三子。王司馬三位公子都冇從事漫畫業，對爸爸的作品也只視為一份懷念，未打算發揚光大。看過《牛仔》，不難感受到王司馬是位善良的人，而那份窩心的親子交流，也培育出下一代的善良。金成︰「王司馬教出的兒子都是善心的，沒斤斤計較，亦好信任人，見過兩、三次面，便將爸爸遺留下來僅餘的數十張原稿送給我搞展覽。」

在最新推的《牛仔創作畫集》中，便公開多幅王司馬先生的原稿真跡。（《牛仔創作畫集》翻拍）

2D比3D更花功夫

版權解決了，在動手製作動畫前又先要解決資金問題，粗略計算一條長6、7分鐘的動畫短片，連帶後期等工序，至少要花數十萬。「今時今日做3D動畫會平一點，因為由電腦自行運算便可，但2D仍需像畫公仔般逐格處理，較花功夫花時間，但牛仔本身是平面的，我不想變成動畫後差距太多。」

「今時今日做3D動畫會平一點，因為由電腦自行運算便可，但2D仍需像畫公仔般逐格處理，較花功夫花時間。」金成說。（《牛仔返嚟喇！》影片截圖）

於是金成著手去籌經費，包括申請不同資助計劃，由於其他活動均已落實日子，動畫面世之日不想相差太遠，但資助結果又遲遲未批核，待落實才起步又來不及，左計右算下金成決定要博鋪大，自掏腰包進行前期工作，希望在計劃進行時，會迎來水到渠成一刻。結果，計劃進行得如火如荼之際，骰盅開來︰細！「我一毫子都冇收到。」善良的小朋友就是不宜賭博。

在金成的工作間，不難找到牛仔的蹤影。（梁碧玲 攝）

面對這關口，最多人會立即四眼仔上身︰「連個天都唔鍾意我？」金成雖四眼，但未有攤在球場等運到，他見各方同事已一鼓作氣，免得再而衰，便硬著頭皮繼續行下去，只是資金方面要轉個模式，從商業出發，向大小客戶籌集，New Balance、東方表行、電車、昂坪360、港鐵，最後還有已宣布結業，有可能是最後一項贊助項目的Deliveroo。正如金成在首播會所說︰「所以《牛仔》真係好奇幻，希望大家睇多幾次！」

已宣布結業的Deliveroo，亦有贊助《牛仔》動畫製作。（《牛仔返嚟喇！》影片截圖）

與奧斯卡最佳動畫聯乘公映

6分半的短片《牛仔返嚟喇！》，金成以初哥身份接觸動畫，找來Intoxic Studio做製作，跟何歷一起當聯合導演。「我們是難得地是冇拗交的合作夥伴，我毫無經驗，他又用心聽我講出種種奇怪想法，最終又付諸實行。」此外，找來插畫大師利志達擔任美術總監、獲多次金像獎提名的音樂人戴偉當音樂總監，又獲Serrini仗義送出《我在流浮山滴眼水.jpg》作片尾曲。

到接近完成，金成仍未想好可以放到哪裡播放，最壞打算是直接上YouTube，然後竟獲得百老匯院線的江志強先生支持，安排在奧斯卡獲得最佳動畫的《貓貓的奇幻漂流》（Flow）公映時，在片頭作個聯乘放映。「真的好奇幻，兩條片同樣沒有對白，同樣以爭食物（雞蛋仔／魚）為故事開始，隨後又遇上不同遭遇，吻合得不敢相信。」再次相信，善良的小朋友還是得人愛，得人疼錫。

《牛仔返嚟喇！》X《貓貓的奇幻漂流》百老匯院線獨家聯乘上映。(網上圖片)

動畫短片《牛仔返嚟喇！》終於順利誕生，似是告一段落，但在金成心中還有個長遠目標。「當然最終目標是想製作一條長片，故事我早在10年前已想到，這個計劃可能永遠都不會發生，始終《牛仔》未算好大眾，一般人會覺得他好溫馨好感動，未算深深愛上，我相信仍有潛力發展下去，但現階段還是孤獨的。」

訪問完結前，最後問金成一條問題，如果有機會見到王司馬先生，你最想講的一句說話是甚麼？金成想了一會說︰「你滿意嗎？」