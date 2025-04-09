港版林志玲初夏解放比堅尼立體感睇到暈　神秘女伴身材澎湃極驚喜

「港版林志玲」Kelly劉子儀，曾以「可人Kelly」稱號從事KOL與模特兒工作，出版過寫真集《My~Secret》，去年中更有機會成為香港電影女主角，參演黑幫傳奇電影《爭霸》，接受採訪時曾透露在處女作獻出大尺度床戲，令粉絲極為期待！劉子儀電影處女作雖然尚未公布上映日期，然而Kelly於社交媒體就從未間斷地派發福利，隔日便放送超養眼身材的照片，非常懂得回餽粉絲的支持！

影壇新人Kelly劉子儀，首次拍電影已擔任《爭霸》女主角！（葉志明 攝）

劉子儀於社交媒體一直從未間斷地派發福利，隔日便放送超養眼身材的照片，非常懂得回餽粉絲的支持！（劉子儀IG圖片）

劉子儀今日（8日）於社交媒體分享到馬來西亞出遊的照片，在酒店天台泳池拍照打卡時竟發現泳池沒有水，然而仍無阻子儀的好心情，身穿一件黑白格仔比堅尼上陣，擺出多個誘人甫士拍照，大曬澎湃上圍及腰臀曲線，格仔造成的立體感讓粉絲睇到一陣暈眩！

劉子儀到馬來西亞出遊，在酒店天台泳池拍照打卡時竟發現泳池沒有水！（劉子儀IG圖片）

劉子儀到馬來西亞出遊，在酒店天台泳池拍照打卡時竟發現泳池沒有水！（劉子儀IG圖片）

劉子儀到馬來西亞出遊，在酒店天台泳池拍照打卡時竟發現泳池沒有水！（劉子儀IG圖片）

劉子儀身穿一件黑白格仔比堅尼上陣，擺出多個誘人甫士拍照，大曬澎湃上圍及腰臀曲線，格仔造成的立體感讓粉絲睇到一陣暈眩！（劉子儀IG圖片）

劉子儀身穿一件黑白格仔比堅尼上陣，擺出多個誘人甫士拍照，大曬澎湃上圍及腰臀曲線，格仔造成的立體感讓粉絲睇到一陣暈眩！（劉子儀IG圖片）

劉子儀身穿一件黑白格仔比堅尼上陣，擺出多個誘人甫士拍照，大曬澎湃上圍及腰臀曲線，格仔造成的立體感讓粉絲睇到一陣暈眩！（劉子儀IG圖片）

劉子儀身穿一件黑白格仔比堅尼上陣，擺出多個誘人甫士拍照，大曬澎湃上圍及腰臀曲線，格仔造成的立體感讓粉絲睇到一陣暈眩！（劉子儀IG圖片）

在劉子儀的限時動態中，一系列天台泳池打卡照裡出現一位神秘女伴，以一身粉紅色超低胸連身泳衣現身，身材養眼澎湃程度與子儀不相伯仲！據劉子儀向《香港01》透露，原來該神秘女伴為子儀來自台灣的表姐，看來子儀與表姐均遺傳到母親一系基因，不僅擁有標緻顏值，身材亦非常健康性感！

劉子儀限時動態中出現一位神秘女伴，以一身粉紅色超低胸連身泳衣現身，身材養眼澎湃程度與子儀不相伯仲！（劉子儀IG圖片）

劉子儀此前亦曾穿著同款泳衣，表姐妹身材不相伯仲！

劉子儀此前亦曾穿著同款泳衣，表姐妹身材不相伯仲！（劉子儀IG圖片）

劉子儀此前亦曾穿著同款泳衣，表姐妹身材不相伯仲！（劉子儀IG圖片）

劉子儀此前亦曾穿著同款泳衣，表姐妹身材不相伯仲！（劉子儀IG圖片）

劉子儀此前亦曾穿著同款泳衣，表姐妹身材不相伯仲！（劉子儀IG圖片）

劉子儀此前亦曾穿著同款泳衣，表姐妹身材不相伯仲！（劉子儀IG圖片）

劉子儀此前亦曾穿著同款泳衣，表姐妹身材不相伯仲！（劉子儀IG圖片）

劉子儀此前亦曾穿著同款泳衣，表姐妹身材不相伯仲！（劉子儀IG圖片）

即睇更多劉子儀養眼福利照！

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀的身材堪稱逆天完美！（劉子儀IG圖片）

Kelly平時靠健身與打拳維持完美身材。（劉子儀IG圖片）

Kelly平時靠健身與打拳維持完美身材。（劉子儀IG圖片）

泳衣造型完全難不到Kelly劉子儀！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀連運動裝亦能展示健康性感一面！（劉子儀IG圖片）

泳衣造型完全難不到Kelly劉子儀！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀平時熱愛游泳，保養完美健康性感身材。（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀亦完美駕馭超性感內衣！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀擁有超澎湃上圍，形象非常性感！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀連運動裝亦能展示健康性感一面！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀亦完美駕馭超性感內衣！（劉子儀IG圖片）