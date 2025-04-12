吳彥祖曬30年前武術隊青澀舊照　身邊赫然為中國百億票房武打巨星

香港千禧男神吳彥祖近年集中於荷里活發展，不論電影或劇集作品均牽涉武打動作元素，逐漸於外國觀眾心目中建立華人武打影星的地位。吳彥祖於美國出生，雖然在外國成長與求學，但自細便學習中國武術，更曾經到中國跟隨北京武術隊操練，同期師兄弟更包括中國百億票房武打巨星吳京！

吳彥祖近年主力集中於荷里活發展，先後拍攝多套大製作。（視覺中國l）

吳彥祖昨日（11日）於社交媒體分享了一張舊照，相片中赫然為年輕時的吳彥祖與吳京，二人當時樣貌已經成型，吳彥祖的立體五官已極具男神魅力，吳京的生澀笑容亦辨識度相當高！吳彥祖於相片下留言表示：「1995年的吳京與我？這張相拍攝於我們跟隨北京武術隊到美國巡迴表演的時候，在我們分別成為演員之前。吳京比我年長幾個月，所以我經常叫他做『大吳』！」當時年僅21歲的吳彥祖與吳京，在三十年後的今時今日已成為大明星！

吳彥祖分享一張舊照，相片中赫然為年輕的自己與吳京，二人當時樣貌已經成型！（吳彥祖IG圖片）

吳京的生澀笑容亦辨識度相當高，到成名後依然一樣！（視覺中國）

吳京於1995年在內地接拍首部電影，吳彥祖亦於1998年首次主演電影《美少年之戀》，二人先後成為中港頂流演員，吳京在國內擁百億票房佳績；吳彥祖則從香港反攻美國荷里活發展。吳彥祖於留言中表示：「吳京是那個告訴我『我們一定能夠成為電影明星』的人，當時我並不相信他！」時至今日，二人在華語影壇地位超然，亦證實相中兩位青澀的少年多年以來努力不懈追求夢想的成果。