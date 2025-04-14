《水餃皇后》導演劉偉強集合一眾港星　重現七八十年代香港情懷

由金像導演劉偉強監製及執導、馬麗領銜主演、聯同多位香港演員合力演出，根據真人真事改編的《水餃皇后》，將一位香港傳奇女士的奮鬥故事活現於大銀幕上。電影結合了不少香港台前幕後精英，今天（14/4）正式發放全新海報及第二款預告，給大家看見整個強勁台前幕後陣容！（香港上映︰5月1日）

電影《水餃皇后》將於5月1日盛大上映。（《水餃皇后》海報）

《水餃皇后》講述上世紀七十年代，青島姑娘臧健和（馬麗 飾）帶著兩個女兒被迫流落他鄉。（《水餃皇后》劇照）

向來拍動作電影見稱的劉偉強，今次轉為動情。（《水餃皇后》劇照）

《水餃皇后》講述上世紀七十年代，青島姑娘臧健和（馬麗 飾）帶著兩個女兒被迫流落他鄉。為了維持生計撫養女兒，臧姑娘早上洗碗，晚上洗車。無依無靠的她獨自一人扛下重重壓力，為衝破命運的束縛，臧健和決定賣水餃謀生。從小攤販做起，從無人問津到門庭若市，身邊嘴硬心軟的紅姐（惠英紅 飾）、華哥（朱亞文 飾）、糖水伯（袁富華 飾）都給予了她不少力量。 堅持不懈的她把水餃生意越做越大，人生之路也越走越寬。今日發佈的香港海報將整個演出陣容曝光，包括惠英紅、袁富華、王祖藍、江美儀、薛凱琪、謝天華、太保、張達明、林愷鈴、龔慈恩、王敏奕、谷德昭等等。

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除了強勁的演員陣容外，幕後亦有多位金像級電影人一起製作這部感人電影，包括監製羅曉文、美術趙崇邦、作曲陳光榮、服裝奚仲文、視覺效果黃宏達及謝伊文等人，讓觀眾對電影的質素給予高度信心！第二款預告亦今日同時推出，只見電影將當年的香港和灣仔碼頭重新搭景，讓人恍如置身七、八十年代的香港，不論是電影中由馬麗飾演的臧姑娘與紅姐一起生活、猶如「七十二家房客」的地方，還是灣仔碼頭當年充滿小販活力洋溢的舊日子，都活靈活現於現今觀眾眼中！

劉偉強致力將灣仔碼頭當年充滿小販活力洋溢的舊日子，都活靈活現於現今觀眾眼中！（《水餃皇后》劇照）

預告亦見到一眾香港演員落力演出，見到臧姑娘如何奮鬥，將自己的水餃由一個小檔生意銳變成最後全香港、甚至全世界人所皆知的水餃品牌，預告一出已讓人十分期待！而短短的預告當中所見無論是鄰里和朋友之間的互助之情，還是臧姑娘與兩位女兒的母女情，已讓人感受到這是一個充滿愛的電影。導演劉偉強希望大家看完電影之後都會想起自己的家人：「希望大家看完電影之後都會想起自己的母親，會馬上想回家吃媽媽煮的飯。」