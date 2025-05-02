陳法拉做完金像獎又現身意大利　出席時裝騷參觀十七世紀城堡

陳法拉行色匆匆，繼重現《贖夢》中紀慧玲角色赤腳亮相《香港電影金像獎頒獎禮》後，原來當晚已連人帶妝飛奔機場，夜機飛往意大利出席Chanel 2025/26 早春度假系列時裝秀，與時間競賽的法拉在航班last call召喚下，終於可以趕上另一個行程。

《金像獎》頒獎禮後，法拉以《贖夢》造型與張家輝做頒獎嘉賓，事後僅卸下特效妝便直奔機場，一臉濃妝怕有嚇倒不少途人。（大會提供）

抵達意大利科莫湖後的法拉，終於可以鬆一口氣的說：「《金像獎》頒獎禮後僅卸下特效妝便直奔機場，一臉濃妝只怕嚇親途人，第一時間衝往淋浴，才步出浴室便last call上機，原本一身清爽又跑到身水身汗，從未試過如此趕急，但今次全程穿上鞋，沒有赤腳。」

經過十二小時行程，法拉一個華麗轉身，回歸大自然，整個人也回復朝氣。（大會提供）

經過十二小時行程，法拉一個華麗轉身，回歸大自然，整個人也回復朝氣。她感覺舒泰的說：「今次大會安排出席的嘉賓入住一個作為秀場的villa度假勝地，期間更有機會參觀當地十七世紀的大宅、城堡，好有意大利度假感覺，此情此景令自己也馬上由原本的緊張節奏鬆馳下來，置身Chanel fashion show中，好像走入童話世界，好浪漫。之後又可以見到自己心儀的演員、導演，包括：Sofia Coppola（蘇菲亞哥普拉），而有些之前也認識，再次相遇，份外親切。總之這兩天的心情由華麗璀璨回歸平淡，享受另一種低調的華麗。」

今次大會安排出席的嘉賓入住一個作為秀場的villa度假勝地，期間更有機會參觀當地十七世紀的大宅、城堡，好有意大利度假感覺。（大會提供）

今次大會安排出席的嘉賓入住一個作為秀場的villa度假勝地，期間更有機會參觀當地十七世紀的大宅、城堡，好有意大利度假感覺。（大會提供）

此外，《贖夢》截止昨日票房已過一千二百萬，法拉難得返港，趁出席香港電影金像獎，在導演張家輝的建議下，以戲中蔡辛強和紀慧玲的角色上台頒獎 ，既有電影感，切合香港電影主題，正如家輝所說「台下中意電影的都是痴線㗎！」而且又可順道宣傳，加上電影仍在上映中，一舉多得，她又可以見返不少電影人和圈中友好，所以這次香港之行很充實。