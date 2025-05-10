風林火山｜麥浚龍製作八年終康城上映：為孕育有稜角作品值得辛苦
香港犯罪動作電影《風林火山》由麥浚龍監製、導演、編劇並擔任美術總監，金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂及高圓圓主演，電影即將於康城影展舉行世界首映。《風林火山》世界首映前，於香港舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照及西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像，導演Juno今日（10日）亦特意在出發前往康城前現身，分享《風林火山》製作點滴及接受傳媒訪問。
在《風林火山》於康城影展世界首映前舉行展覽，麥浚龍表示早已計劃舉辦雕塑展，笑言難以選出最為鍾情的展品：「電影本身當然已經係一種藝術形式，但我成日覺得可以有更多藝術呈現、媒介去展示，哪怕觀眾暫時未睇到部戲，都可以從劇照、雕塑去感受到呢部戲。」能夠帶第二部執導作品到康城參展，Juno亦分享到當中喜悅與負擔：「當然好開心，同時背負好多人嘅努力同期待。首先係製作團隊，因為歷時好長，某幾個合作單位都過咗身，所以都好希望所有榮耀可以同喺天上面嘅人分享！」麥浚龍亦未有透露能夠於康城影展進行首映，是否由影壇前輩出面促成，但感謝一眾評審：「我諗要多謝評審啦，因為每一年嘅評審都唔同，收到入圍康城呢一個消息對我嘅團隊嚟講都係好大嘅鼓舞！」
《風林火山》男主角之一古天樂早前透露將會出席康城影展，麥浚龍表示目前只知道首映日期，並正在忙於處理音軌：「其實我連自己喺康城展出地點都未知道，所以反而未問發行商有邊個出席，都浪漫嘅！咪去到先知道囉！」至於另一半戴庚玲會否一同出席，Juno表示：「今次團隊都多人一齊去，但呢一刻都諗咗做嘢先！因為未知道成個期表，每一日都加緊唔同嘅訪問同活動，量力而為啦。」
《風林火山》主演金城武多年來甚少身處香港，麥浚龍表示未有就《風林火山》的動向聯絡金城武：「關於康城旅程我冇向演員聯絡，因為我幾日前先喺泰國返嚟。都係以電影行先，所有台前幕後能夠出席到嘅話，我都好榮幸！」麥浚龍於訪談節目預告中透露與金城武首次見面時無法找到地點，他笑言：「係有嗰個地方嘅，只不過嗰個地方唔係喺地面啫！一路搵嗰個門牌都搵唔到，原來喺地底！呢部戲搵每一個演員都係好獨特同好個別嘅溝通模式。」
對於《風林火山》劇情，麥浚龍笑言不少演員均有一個疑問：「我最記得寫好個劇本、搵唔同演員，佢哋咁多個之間溝通過，但都有一個共通點，收到《風林火山》嘅劇本都不約而同地問係咪《殭屍》嘅續集！當時要拍《殭屍》嘅續集其實相對係易好多，但喺靈幻題材上其實我想拍嘅已經喺《殭屍》入面拍曬，所以寫過一個同靈幻、神怪無關嘅新劇本。」麥浚龍更透露落筆寫《風林火山》一刻，原來全因失眠所致：「我記得落筆寫第一場戲，係我帶住《殭屍》去威尼斯影展，因為出席緊接的多倫多電影節有時差所以瞓唔到，所以喺一個失眠嘅晚上開始落筆寫。」
《風林火山》製作經年終於出現上映眉目，麥浚龍直言感動：「都有感動、感觸嘅時候，我覺得每部電影都有屬於佢嘅命，我只能賦予佢一個生命、去孕育佢！我成日都覺得，到後期製作最後一分鐘，我嘅工作已經完成，之後佢就會有佢嘅路！其實係呢部電影帶住我去跑，因為拍《殭屍》嘅時候我係28歲，當時嘅體力、思考模式所有嘢都唔同！雖然今次係第二套執導作品，但係歷時好長、係會有攰嘅時候，但係要孕育出一部有棱角嘅作品，所有攰同辛苦都係值得嘅！」
至於《風林火山》正式上映日期，麥浚龍表示需要詢問發行商的安排：「當然我希望今年可以，但係我都要先照顧咗即將會睇呢套戲嘅觀眾先！」梁家輝於節目上開玩笑紙曾經以為電影會在自己死後才正式上映，麥浚龍笑言：「冇呀，佢都好健康呀、冇嘢呀！」