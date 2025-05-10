風林火山｜麥浚龍製作經年終康城上映：為孕育有稜角作品值得辛苦

香港犯罪動作電影《風林火山》由麥浚龍監製、導演、編劇並擔任美術總監，金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂及高圓圓主演，電影即將於康城影展舉行世界首映。《風林火山》世界首映前，於香港舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照及西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像，導演Juno今日（10日）亦特意在出發前往康城前現身，分享《風林火山》製作點滴及接受傳媒訪問。

《風林火山》世界首映前，於香港舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照及西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像，導演麥浚龍特意在出發前往康城前現身。（葉志明 攝）

《風林火山》世界首映前，於香港舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照及西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像，導演麥浚龍特意在出發前往康城前現身。（葉志明 攝）

《風林火山》導演麥浚龍在自己的劇照上簽名。（葉志明 攝）

在《風林火山》於康城影展世界首映前舉行展覽，麥浚龍表示早已計劃舉辦雕塑展，笑言難以選出最為鍾情的展品：「電影本身當然已經係一種藝術形式，但我成日覺得可以有更多藝術呈現、媒介去展示，哪怕觀眾暫時未睇到部戲，都可以從劇照、雕塑去感受到呢部戲。」能夠帶第二部執導作品到康城參展，Juno亦分享到當中喜悅與負擔：「當然好開心，同時背負好多人嘅努力同期待。首先係製作團隊，因為歷時好長，某幾個合作單位都過咗身，所以都好希望所有榮耀可以同喺天上面嘅人分享！」麥浚龍亦未有透露能夠於康城影展進行首映，是否由影壇前輩出面促成，但感謝一眾評審：「我諗要多謝評審啦，因為每一年嘅評審都唔同，收到入圍康城呢一個消息對我嘅團隊嚟講都係好大嘅鼓舞！」

麥浚龍受訪時感謝康城影展評審青睞，並表示希望將一切榮耀與離開人世的團隊成員分享。（葉志明 攝）

《風林火山》男主角之一古天樂早前透露將會出席康城影展，麥浚龍表示目前只知道首映日期，並正在忙於處理音軌：「其實我連自己喺康城展出地點都未知道，所以反而未問發行商有邊個出席，都浪漫嘅！咪去到先知道囉！」至於另一半戴庚玲會否一同出席，Juno表示：「今次團隊都多人一齊去，但呢一刻都諗咗做嘢先！因為未知道成個期表，每一日都加緊唔同嘅訪問同活動，量力而為啦。」

麥浚龍受訪時表示未知《風林火山》出席康城影展的演員名單。（葉志明 攝）

《風林火山》主演金城武多年來甚少身處香港，麥浚龍表示未有就《風林火山》的動向聯絡金城武：「關於康城旅程我冇向演員聯絡，因為我幾日前先喺泰國返嚟。都係以電影行先，所有台前幕後能夠出席到嘅話，我都好榮幸！」麥浚龍於訪談節目預告中透露與金城武首次見面時無法找到地點，他笑言：「係有嗰個地方嘅，只不過嗰個地方唔係喺地面啫！一路搵嗰個門牌都搵唔到，原來喺地底！呢部戲搵每一個演員都係好獨特同好個別嘅溝通模式。」

麥浚龍表示未有就《風林火山》的動向聯絡金城武。（《風林火山》劇照）

麥浚龍表示未有就《風林火山》的動向聯絡金城武。（《風林火山》劇照）

對於《風林火山》劇情，麥浚龍笑言不少演員均有一個疑問：「我最記得寫好個劇本、搵唔同演員，佢哋咁多個之間溝通過，但都有一個共通點，收到《風林火山》嘅劇本都不約而同地問係咪《殭屍》嘅續集！當時要拍《殭屍》嘅續集其實相對係易好多，但喺靈幻題材上其實我想拍嘅已經喺《殭屍》入面拍曬，所以寫過一個同靈幻、神怪無關嘅新劇本。」麥浚龍更透露落筆寫《風林火山》一刻，原來全因失眠所致：「我記得落筆寫第一場戲，係我帶住《殭屍》去威尼斯影展，因為出席緊接的多倫多電影節有時差所以瞓唔到，所以喺一個失眠嘅晚上開始落筆寫。」

麥浚龍透露《風林火山》劇本在自己失眠時落筆寫作，寫成後所有演員都問是否《殭屍》的續集！（葉志明 攝）

《風林火山》製作經年終於出現上映眉目，麥浚龍直言感動：「都有感動、感觸嘅時候，我覺得每部電影都有屬於佢嘅命，我只能賦予佢一個生命、去孕育佢！我成日都覺得，到後期製作最後一分鐘，我嘅工作已經完成，之後佢就會有佢嘅路！其實係呢部電影帶住我去跑，因為拍《殭屍》嘅時候我係28歲，當時嘅體力、思考模式所有嘢都唔同！雖然今次係第二套執導作品，但係歷時好長、係會有攰嘅時候，但係要孕育出一部有棱角嘅作品，所有攰同辛苦都係值得嘅！」

《風林火山》製作經年終於上映，麥浚龍表示為孕育有稜角的作品，所有攰與辛苦都值得！（葉志明 攝）

至於《風林火山》正式上映日期，麥浚龍表示需要詢問發行商的安排：「當然我希望今年可以，但係我都要先照顧咗即將會睇呢套戲嘅觀眾先！」梁家輝於節目上開玩笑紙曾經以為電影會在自己死後才正式上映，麥浚龍笑言：「冇呀，佢都好健康呀、冇嘢呀！」

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出西班牙雕塑家Eudald de Juana Gorriz製作的主角雕像。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照。（葉志明 攝）

《風林火山》舉行劇照及雕塑展覽，展出一系列從未曝光劇照。（葉志明 攝）