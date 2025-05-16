風林火山︱康城首映爆滿親臨檢查兩項技術　麥浚龍：浪漫在於放手

年度國際影壇盛事「第78屆康城電影節」日前開幕，本屆最受香港觀眾注目作品莫過於入圍「午夜展映單元」的犯罪劇情片《風林火山》，導演麥浚龍日前出發前赴康城參展。《風林火山》將於當地時間明日凌晨（17日）舉行世界首映，麥浚龍亦就放映進行最後準備，身兼導演及歌手，麥浚龍最著緊的放映細節亦莫過於音響聲效，出發前麥浚龍亦曾向傳媒透露，直至返港前他一直於泰國處理《風林火山》的聲效調整。

麥浚龍已到赴康城，帶到作品《風林火山》參展。（麥浚龍IG圖片）

《風林火山》將於康城影展當地時間17日凌晨舉行世界首映。（《風林火山》劇照）

麥浚龍今日（16日）於社交媒體發文，分享到赴康城出席影展的點滴，並透露《風林火山》世界首映前夕，經年匠心製作後當下的心情：「烈日帶風，忙著穿梭於一個又一個台上台下的宣傳活動，不過心中最記掛的，還是影片放映前劇院中的技術檢查。完成聲檢畫檢，一個人站在還未有觀眾的劇院中，面向著二千三百多個座位，站在台上感受著這一刻無比個人化的寧靜，我會說這份寧靜很莊嚴，這份莊嚴只屬於作者與作品之間的浪漫。」

麥浚龍在明日凌晨放映前，特意到場進行聲效及放映技術檢查。（麥浚龍IG圖片）

麥浚龍在明日凌晨放映前，特意到場進行聲效及放映技術檢查。（麥浚龍IG圖片）

麥浚龍曾於受訪及電視節目中提及，每部電影均有屬於它的「命數」，《風林火山》亦不例外，認為電影工作者完成製作後，電影此後便屬於觀眾。麥浚龍於社交媒體亦表示：「浪漫在於是放手的時候了吧，多不捨亦替你感到無比的自豪，屬於你的旅程快要展開了。」他亦表示《風林火山》世界首映全場爆滿，戲票一掃而空，感謝觀眾支持之餘，今晚亦即將面對觀眾：「再次代「風林火山」跟大家說聲感謝，感謝大家的寵幸。這個晚上，二千三百多名的來賓/觀眾。2025南法康城子時，動如雷震。」

麥浚龍透露《風林火山》世界首映全場爆滿。（麥浚龍IG圖片）

《風林火山》將於康城影展「午夜展映單元」舉行世界首映，並於影展再舉行三次放映。今晚《風林火山》將於康城影展最重要的場館Grand Auditorium Louis Lumière放映，全場設有2309個座位、長設一幅19米乘8米的4K雷射投映銀幕，以及最新型號的杜比全景聲（Dolby Atmos）音響系統。Grand Auditorium Louis Lumière場館比香港文化中心大劇院更大，銀幕亦幾乎貼近設有全港最大、尺吋達21米乘12米IMAX銀幕的尖沙咀英皇戲院，加上比全港劇場影院更新款先進的杜比全景聲系統，難怪今晚的放映讓麥浚龍份外緊張！

康城影展最重要的場館Grand Auditorium Louis Lumière，全場設有2309個座位、長設一幅19米乘8米的4K雷射投映銀幕，以及最新型號的杜比全景聲（Dolby Atmos）音響系統。（康城影展網站圖片）