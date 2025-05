專訪︱麥浚龍養貓顯父愛　與陳漢娜演父女：佢好喊得牽引到我都喊

香港犯罪劇情片《風林火山》導演麥浚龍(Juno),近日接連出席電影康城電影節世界首映及本地展覽宣傳,受盡影迷與樂迷關注與歡迎。在電影以外,Juno原定去年12月舉行《The Album》終章演唱會,卻因為患上支氣管炎需要延期,將於6月21日在亞洲博覽館舉行,讓歌影兩大項目在今年同步籌備舉行。早前麥浚龍就《The Album : In the Name of a Father.》演唱會接受傳媒訪問,透露演唱會採用跨時空、跨媒體的全新表演槪念,與以父親作為主題下與飾演女兒的陳漢娜合作點滴,更罕有開金口回應《風林火山》多項傳聞!

麥浚龍早前就《The Album : In the Name of a Father.》演唱會接受傳媒訪問,透露演唱會採用跨時空、跨媒體的全新表演槪念。(梁碧玲 攝)

麥浚龍表示去年因為患上支氣管炎,令演唱會被逼延期,經過休養後目前已痊癒,但重啟演唱會,由會展轉移至亞博舉行,亦要面對大量後勤製作功夫:「要處理舞台設計、尺吋等工序,基本上流程已經有定案。本身上年12月舉行,但因為身體不適延遲,當時患上支氣管炎根本唱不到,為了表演取得更好效果,於是留待身體恢復後再舉行。」麥浚龍笑言近日在泰國為《風林火山》處理後期製作,不幸發燒,但目前亦已痊癒。

麥浚龍去年底因為患上支氣管炎無法唱歌,因此演唱會延期至今年六月舉行。(梁碧玲 攝)

談到《The Album : In the Name of a Father.》演唱會表演流程的難度,麥浚龍認為第一章《勇悍.17》《困獸.28》《暴烈.34》最具挑戰性:「這三首歌在創作時關係緊密連接,《勇悍.17》最後一個音符就是《困獸.28》第一個音符,加上旋律亦非常綿密,所以要一口氣完成的難度最高!」是次演唱會考演功之餘,麥浚龍亦期待繼續以劇本故事與樂迷訊息:「今次不是個人化的演唱會,不論角色、嘉賓均非常眾多,演唱會的故事則會由爸爸與女兒的視點出發,需要勾起觀眾數年前對《The Album》的投入程度。我為演唱會拍攝不少影片,或許因為我不擅長與觀眾溝通,透過影片會更有效推進故事。」

Juno麥浚龍創作的「The Album」系列包含三張專輯,三十首歌及一眾角色,透過音樂、影像及文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃,訴說董折和浦銘心糾纏一生的愛情故事。

麥浚龍認為《The Album》第一章《勇悍.17》《困獸.28》《暴烈.34》三首串連的歌曲最具挑戰性。(梁碧玲 攝)

麥浚龍於《The Album》系列專輯與飾演女主角「浦銘心」的謝安琪有多首合唱作品,談到演唱會嘉賓時,Juno未正面回應會否邀請謝安琪同台演出:「會有不同的嘉賓,本身專輯這個章節集中在父女之間的故事,適逢其會搬上舞台,會有舊有角色(包括古天樂、林家棟、謝安琪與林嘉欣)出現,視點從女兒角度出發亦會有屬於她的時代、角色。」麥浚龍笑言幸好專輯劇情故事由自己撰寫,在新舊角色嘉賓之間能隨意控制,目前心思與注意力則集中於綵排環節。

麥浚龍於《The Album》系列專輯與飾演女主角「浦銘心」的謝安琪有多首合唱作品。(《困獸.28》MV截圖)

麥浚龍表示演唱會將有《The Album》新舊成員擔任嘉賓。(梁碧玲 攝)

《The Album》專輯故事中,董折的女兒董浦由Hana陳漢娜飾演,麥浚龍表示試鏡角色時花費不少時間與功夫:「從六位女演員中挑選出Hana,從董折、浦銘心伸延至女兒董浦,我希望演員呈現出倔強的感覺,能夠有董浦的骨氣、又要肩負大哭的場面。」麥浚龍盛讚陳漢娜與董浦角色吻合,能夠帶有前章傷感的餘韻,同時在故事中帶來希望。麥浚龍亦讚陳漢娜「喊功」一流:「佢都幾喊得!有一場戲在天台拍攝,在除夕倒數時幻想父親出現,在煙花盛放下上演父女感情戲份。那一場戲耗費不少時間拍攝,情緒互相牽引下,見她不斷大哭,亦令我流淚,我們之間的默契相當有趣!」

《The Album》專輯故事中,董折的女兒董浦由Hana陳漢娜飾演,麥浚龍表示試鏡角色時花費不少時間與功夫。

麥浚龍表示陳漢娜非常「喊得」,一幕同場戲份中亦被對方大哭的表現牽動到情緒落淚。(梁碧玲 攝)

現實中,麥浚龍尚未生兒育女,坦言一切來自想像與創意:「因為我沒有小朋友,所以她有些問題,我亦只能盡力回答。」突然有一位如陳漢娜一樣年長的女兒,麥浚龍笑言無法相信:「從來都沒有相信過自己有一個這麼年長的女兒!但其實我有父愛,從我的家貓身上便表達到我的父愛!正因為我沒有小朋友,所以全靠創意創作完成,內容並非來自現實生活的親子相處點滴與感情,能夠投放更多幻想空間於其中。」麥浚龍亦表示為拍攝董浦的戲份,分別請三位不且年齡的女演員演出,但拍攝完畢至今仍尚未接受到自己有一個「成年的女兒」,至於會否影響現實生活成為家長的計劃,Juno則笑言:「唔駛喇!」

談到麥浚龍有否想過成為父親,他笑言:「唔駛喇!」(梁碧玲 攝)

籌備演唱會同時,麥浚龍亦同步忙於準備《風林火山》於康城電影節舉行世界首映。對於《風林火山》多年來被戲稱為「都市傳說」、甚至在金像獎台上被開玩笑,Juno亦幽默地表示:「可能真是一個傳說也不足為奇!可能這部電影並不存在!」麥浚龍受訪時正值康城影展前夕,他透露對《風林火山》首映的聲效最為緊張,至於電影首映版本的片長,Juno則透露:「現在的版本是兩小時十多分鐘,算是我接受程度裡最短的版本,因為電影角色繁多,因此聽取發行商、投資方、演員們的意見後,均認為目前的片長合適。」外界曾有指《風林火山》分別有長達兩小時、三小時及六小時的版本,麥浚龍坦言作為導演,個人認為另一版本更為滿意:「我看過不同版本,我想兩至三小時的版本節奏最為合適!至於片長六小時的版本,沒有可能一口氣播放。(考慮上線串流?)詳細要與發行及投資方商討,當然一定有這個可能性!」

《風林火山》多年來被戲稱為「都市傳說」,麥浚龍幽默地表示:「可能真係一個傳說都唔奇!可能呢部電影並唔存在!」(梁碧玲 攝)

麥浚龍表示聽取發行商、投資方及演員的意見後,最後採用目前片長兩小時十多分鐘的版本。(《風林火山》劇照)

梁家輝曾公開透露已觀看《風林火山》完整版,麥浚龍則表示曾邀請演員觀映:「有一半演員看過,另一半演員則在配音等工序下看過自己演出的部分。」談到《風林火山》被受全城期待,麥浚龍感激觀眾多年來一直關注作品動向,多年來一直雕琢亦讓他學習作為導演的重要功課:「我覺得一部電影完成後期製作的當天,導演最需要學習放手!電影上映後便擁有自己的生命,每部電影均有自己的命途,不同觀眾觀映後亦有自己的感受。」至於一向風格低調的麥浚龍會否出席《風林火山》謝票,他笑言:「因為這部電影演員眾多,大家能夠分工進行宣傳!我也非常樂意配合宣傳!」

麥浚龍表示每部電影皆有自己的生命,上映後會有自己的命途。(梁碧玲 攝)

麥浚龍透露有一半演員看過全片,另一半演員則看過自己演出的部分。(《風林火山》劇照)

麥浚龍表示在後期製作最後一日,導演要學會如何放手。(《風林火山》劇照)