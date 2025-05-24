林盛斌讚細細粒毅力驚人　反擊網民負評︰減咗一半大家應該要欣賞

迪士尼真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch）即將於5月29日上映，電影今日（24日）舉行香港迪士尼樂園首映禮，邀請錢家樂湯盈盈、Bob林盛斌、湯怡麥秋成等星級家庭及周家怡、影后鍾雪瑩等出席，一家大細踏上樂園藍地氈進場！

林盛斌一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

錢嘉樂、湯盈盈一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

錢嘉樂、湯盈盈、姚樂怡及周家蔚均帶同子女到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

孫慧雪一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

湯怡、麥秋成一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

陳詠燊導演一家到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

周家怡到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

梁雍婷到迪士尼樂園出席《史迪仔》香港首映禮！（莫匡堯 攝）

林盛斌今日攜同太太黃乙頤、三位千金及兒子一同到迪士尼樂園出席《史迪仔》首映禮，在首映禮上接受傳媒訪問期間，17歲長女林霏兒（霏霏）親自回應月初宣布分手的傳聞。林霏兒受訪時大方笑言：「傷心事唔好提喇！」隨即正經回應指：「大家都開心地和平分手，好開心大家咁關注我。」問及提出分手的一方，霏霏表示：「你哋估下？其實係商量出嚟嘅。」亦表示父母僅適切地關心，未有特別緊張：「佢哋好Open嘅，唔會因為咁而有好多意見。」至於能否重新出發再結織新對象，霏霏成熟地表示：「唔會咁快呀，我會focus on myself！要喺自己嘅領域裡面發光先！」兩位妹妹則異口同聲地表示會關心姐姐的狀況。

林盛斌攜同太太黃乙頤、長女林霏兒（左一）、次女林熹兒（左三）、三女林機兒（左二）及幼子林道申一同在《史迪仔》首映上接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

林盛斌的次女林熹兒、三女林機兒則表示未有羨慕家姐帶男友回家，分別表示：「未有咁快，都係關注學業同埋自己！」令旁邊的爸爸阿Bob老懷安慰：「最啱聽呢句呀！」媽媽亦笑言：「妳哋突然間咁識講嘢嘅？」至於兒子林道申，則天真地表示有心儀的女朋友仔：「預備定有兩個囉！」阿Bob隨即笑言：「預備定兩個即係咩呀？依家已經有啲，預備又再有，所以真係數唔到咁多！好多人揀緊呀！咁你鍾意邊個多啲呀？」道申繼續單純地表示：「都有兩個揀，唔知道點揀呀！（阿Bob：你鍾意點嘅女仔？）關心人、唔駛好靚！專注自己勤力就得！」連家姐也笑言要學習：「知道㗎喇！我會跟住佢嘅標準！」

林盛斌一家人其實都非常關心霏霏的感情狀況。（莫匡堯 攝）

林霏兒近年活躍於社交媒體，被網民發現女大十八變，更被讚貌似官恩娜，林霏兒笑指：「多謝大家！我本身唔係好清楚邊個官恩娜，我search咗發覺冇可能好似佢咁靚，好多謝大家咁讚我！」至於會否跟隨父親入行娛樂圈，她則賣個關子：「拭目以待啦！」林盛斌隨即表示意外：「拭目以待？完全冇講過！佢鍾意做咩就做咩啦，佢依家仲好細個、讀緊中五，嚟緊中六可以讀到自己想讀嘅書，提過想讀有關演藝嘅嘢，睇下會喺香港或者第二個地方有相關嘅書可以讀。」媽媽黃乙頤則表示：「我諗拭目以待嘅意思係想再諗多啲、條路闊啲，所以大家敬請期待啦！」

林盛斌長女林霏兒似乎對入行興趣甚高。（莫匡堯 攝）

林盛斌對女兒經歷分手，表示關心之餘亦給予空間，表示能夠重新做朋友亦是好事，則坦言：「諗返自己細個都經歷唔少呢啲嘢！冇乜特別！」談到年少感情經歷，阿Bob笑指：「喺老婆面前問呢啲問題，點答好呢？有我飛人、有畀人飛下咁啦！後生都係畀人飛得多，始終後生唔係好識處理感情問題、玩下玩下；大個咗好好，畀個認識咗生命入面唯一一個！」連三位女兒都怕醜尖叫！

林霏兒近年活躍於社交媒體，被網民發現女大十八變，更被讚貌似官恩娜。（莫匡堯 攝）

近日林盛斌好友「細細粒」陳嘉佳，因為成功修身以泳裝登上雜誌封面，阿Bob表示有留意並反擊網民負評：「小寶瘦咗好多！見到有網民寫啲唔係咁正面嘅說話，話佢『瘦咗都唔靚嘅』『係咪P圖嚟㗎？』，反而我覺得大家要欣賞佢嘅毅力，注重自己健康，由270磅變成130磅，減咗一半喎！我覺得大家應該要欣賞佢！」至於未來與細細粒的合作，阿Bob亦表示希望機會來臨。

「細細粒」陳嘉佳現已減肥成功。（IG圖片）