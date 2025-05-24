林峯演唱會｜城寨四子合體做嘉賓　劉俊謙即場跳「凳舞」超爆笑

林峯相隔九年再踏紅館舞台，一連七晚的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》昨晚（23/5）來到第二場，除了周秀娜、吳林峰每晚固定登場外，更迎來同樣令人期待的三位好兄弟──「十二少」胡子彤、「四仔」張文傑、「信一」劉俊謙齊齊踏上紅館舞台，造就「城寨四子」再度同框。

「城寨四子」一出現，引來全場尖叫。（官方相片）

「城寨四子」一出現，引來全場尖叫。（官方相片）

是晚演出，林峯換上粉紅髮色繼續載歌載舞，並獻唱一連串首本名曲；當去到嘉賓環節，胡子彤、張文傑、劉俊謙升上台合唱《風的形狀》，全場立即歡呼，三子聯同「陳洛軍」相隔多時終於合體，更是「城寨四子」首次同台，林峯立即安排工作人員出動「表演凳」，由林峯即場教上次缺席澳門騷的劉俊謙大跳椅子舞，兩人一組，一個坐低，另一人則撐著凳扭腰擺動下半身，當輪到阿謙上陣，卻令林峯不禁爆笑：「呢個角度睇到你好好笑，好似鯉魚。」形容阿謙扭到就嚟反眼，阿謙即尷尬話：「唔好玩我啦！」尖叫聲震爆整個紅館。

林峯立即安排工作人員出動「表演凳」，由林峯即場教上次缺席澳門騷的劉俊謙大跳椅子舞。（官方相片）

四子最後退場，讓胡子彤唱出個人單曲《兄弟打》。（官方相片）

之後，當林峯、張文傑、劉俊謙退場，子彤唱出個人單曲《兄弟打》，原來子彤家人亦有到場支持。今晚演出，同樣吸引了大批圈中人捧場，包括《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞、楊茜堯、楊明、徐榮、廖碧兒、樂易玲、吳若希、麥美恩、孔德賢、盧慧敏Amy Lo等等，楊明、徐榮一班第13屆藝員訓練班畢業生，更高舉「十三期同學仔」燈牌撐場。