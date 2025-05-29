史迪仔︱全球票房意外擊敗《職業特工隊8》　尾數已夠回本勁賺1億

迪士尼真人版電影《史迪仔》（Lilo & Stitch）上周於美國率先上映，今日（29日）亦在香港及世界各地陸續上映。作為2002年同名人氣動畫的真人重製版，相隔超過20年再搬上銀幕，《史迪仔》成為一代小朋友的童年回憶，如今以全新面貌回歸，亦極受家庭觀眾歡迎，在美國適逢一連四日的陣亡將士紀念日假期，檔期累計票房高達1億8260萬美元（約港幣14億3120萬元），即時超過8000萬美元成本之餘、勁賺1億美元，票房成績驕人！

《史迪仔》真人版電影上周於美國上映，今日起亦於香港上映！（《史迪仔》劇照）

《史迪仔》上映周末憑美國本地票房便已回本兼勁賺1億美元！（《史迪仔》劇照）

《史迪仔》除了一舉在美國回本兼大賺一筆，一定程度上力挽近年迪士尼一系列爭議度甚高的真人版電影劣勢，在國際票房亦取得極佳成績，在目前總票房3億9260萬美元（約港幣30億7248萬元）票房中，美國本地1億9780萬美元總票房佔50.4%，與國外票房相若。相比同期特務動作系列鉅製《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）取得的2億2200萬元總票房，《史迪仔》後發而先至，不論美國本地或國際票房均擊敗《職業特工隊8》，不禁令外界認為，相比昔日例牌大賣的動片，合家歡作品或許能帶更多觀眾進入電影院。

《職業特工隊：最終清算》作為多年熱賣的特務動作系列，取得的2億2200萬元總票房。（《職業特工隊：最終清算》電影劇照）

《職業特工隊》票房未如預期，已非昔日例牌大賣的票房保證。（《職業特工隊：最終清算》電影劇照）

此外，早前上映的電玩遊戲改編喜劇《MINECRAFT：我的世界大電影》，目前憑9億4100萬美元總票房取得年度第二位，在美國以至全球成績驚人，單憑美國本地4億2180萬美元票房，已超越年度第三位《美國隊長4：勇敢新世界》全球4億1510萬美元紀錄！《MINECRAFT：我的世界大電影》與《史迪仔》在電影推出前已有遊戲及動畫的粉絲群，作為延伸的電影亦採合家歡與喜劇路線，適合絕大部分觀眾收看，成為戲院最龐大客源，或許合家歡與改編類型的電影，將成為未來全球電影發展的新趨勢，亦有效控制及降低製片商龐大投資的風險。

《MINECRAFT：我的世界大電影》目前憑9億4100萬美元總票房取得年度第二位！（《MINECRAFT：我的世界大電影》劇照）

擁有極大粉絲群的遊戲與卡通改編電影，或許會成為電影未來賣座主流。（《MINECRAFT：我的世界大電影》劇照）