周潤發網傳「淪落」至演抖音式短劇　內地網民嘆一個原因地位下降

內地精品短劇集《奇蹟》日前於深圳舉行發布會，短劇由中央廣播電視總台、深圳市委宣傳部及深圳廣播電影電視集團聯合出品拍攝，為慶祝深圳經濟特區成立45周年，利用每集15分鐘的小人物平凡故事短劇，呈現深圳特區發展的變遷。《奇蹟》官方宣布的首批演員陣容強大，主演包括《繁花》胡歌、《熱辣滾盪》雷佳音、《焚城》白宇、《獵金．遊戲》歐豪、宋佳等人，為短劇界極罕見的巨星陣容！

《奇蹟》官方宣布的首批演員陣容強大，包括曾主演《繁花》胡歌，為短劇界極罕見的巨星陣容！（微博圖片）

《奇蹟》官方宣布的首批演員陣容強大，包括曾主演《熱辣滾盪》的雷佳音，為短劇界極罕見的巨星陣容！（微博圖片）

《奇蹟》官方宣布的首批演員陣容強大，包括曾主演《焚城》的白宇，為短劇界極罕見的巨星陣容！（微博圖片）

《奇蹟》官方宣布的首批演員陣容強大，包括曾主演《獵金．遊戲》的歐豪，為短劇界極罕見的巨星陣容！（微博圖片）

《奇蹟》官方宣布的首批演員陣容強大，包括女演員宋佳，為短劇界極罕見的巨星陣容！（微博圖片）

在《奇蹟》官方宣布演員陣容以外，內地網絡瘋傳周潤發與劉詩詩亦會參與演出，消息引起大量網民討論及媒體廣泛報道。周潤發作為華語以至國際影壇知名的影帝，憑《英雄本色》、《賭神》及《臥虎藏龍》等作品蜚聲國際，電視劇生涯亦有《上海灘》、《狂潮》與《網中人》等作品，難以想像將會如網民所言——「淪落」至拍攝「抖音」式微短劇！

內地網絡瘋傳周潤發將會參演《奇蹟》短劇，消息引起大量網民討論及媒體廣泛報道。（視覺中國）

《奇蹟》採用目前內地觀眾之間流行的短劇形式拍攝，類近抖音式的短劇作品。（視覺中國）

雖然目前為止，周潤發參演《奇蹟》短劇僅為網絡傳言，然而亦有內地網民認為，周潤發在電影與電視劇的高峰一律為上世紀作品，演技或許從未退步，嘆指隨香港電影近年的質素下滑，周潤發在內地影視地位亦大不如前，況且是次《奇蹟》雲集不少在影視領域成就超卓的演員，更由央視與官方合作製作，所以不排除周潤發亦會進一步「更親民」地參與演出。

《英雄本色》為周潤發的代表作之一。（《英雄本色》電影劇照）

《賭神》為周潤發的代表作之一。（《賭神》電影劇照）