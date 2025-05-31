一路向西｜素海霖收X位數片酬隨時候命：唔會等到我40歲先拍啩！

香港第一位日本AV女優素海霖（絵麗奈）今日（31日）出席香港家居博覽活動，到衛浴品牌攤位進行宣傳。素海霖到場時，吸引現場過百人圍觀場面墟冚，介紹衛浴裝置與日式座廁期間，談到按摩功能時引起現場粉絲歡呼尖叫！今日活動期間，亦僅有素海霖支持者到場，網絡Haters則無一現身。

AV女優素海霖（絵麗奈）出席香港家居博覽活動，到衛浴品牌攤位進行宣傳。（葉志明 攝）

AV女優素海霖（絵麗奈）出席香港家居博覽活動，吸引現場過百人圍觀場面墟冚。（葉志明 攝）

AV女優素海霖（絵麗奈）出席香港家居博覽活動，吸引現場過百人圍觀場面墟冚。（葉志明 攝）

素海霖於活動現場接受傳媒訪問，表示自己對日式座廁最感興趣，目標在買樓之後添置，談到廁所板獨特設計下的騎乘角度，素海霖笑言：「呢個咩問題嚟㗎？其實所有pat pat都啱用。」至於距離買樓目標，素海霖透露：「因為我想買嘅單位比較大，所以要再加把勁！」

素海霖在活動期間接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

至於曾盛傳會開拍，電影《一向路西》的最新製作狀況，素海霖表示一直由經理人接洽，正等待電影公司回覆：「其實我係隨時候命，因為首先已經有滿滿嘅安全感，因為我已經收咗部份嘅錢（片酬訂金），係五位數！有得拍係bonus，就算冇我都冇損失！」素海霖亦表示不會為電影製作定下限期：「唔會set一個限期，因為收咗人錢都冇乜資格去set個限期俾人。而家係我欠佢哋，唔係佢哋欠我。應該唔會等到我40歲先拍掛，你都唔睇啦！」

素海霖表示正等待《一路向西2 東京AV攻略》開拍，但已收取5位數片酬訂金。（陳順禎 攝）

香港電影踏入寒冬，素海霖亦表示AV業界也踏入寒冬：「就算AV都係一樣，上網撳幾個掣就睇到，俾我發現日本都唔係個個支持正版，買DVD嘅人都係老一輩，年輕人好少會買！」至於第七部作品的面世機會，素海霖表示：「仲係解決緊合約問題，唔係錢嘅問題，因為如果只係錢嘅問題，我減自己人工即刻拍都得！要啲時間去處理。」亦表示絕不考慮到台灣拍攝：「唔會呀！因為台灣係無碼㗎，同埋拍出嚟嘅感覺唔同。」

素海霖第七部AV作品尚未面世，直言與片酬無關，更揚言：「我減人工即刻拍都得！」（葉志明 攝）

近日有網民將素海霖與曾拍攝三級片的前港姐袁嘉敏比較，談到二人合作空間，素海霖表示：「其實網民想我同任何女仔合作，因為未見過我同女仔錫錫之類，所以唔關任何一個藝人事，係女佢哋都會想我合作！因為對於男性嚟講好有畫面，兩個女仔黐埋一齊！」至於與女演員上演親密戲份，素海霖表示在電影上沒有心理關口：「如果拍AV嘅話我唔會囉！電影嘅話可以嘅！（有沒有現實經驗？）現實我鍾意男人！」