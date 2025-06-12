張寶兒新孕亮相袁偉豪貼身呵護　BB健康活躍：每次產檢揮手打招呼

TVB混血男演員古天祥今日（12日）舉行首次個人雕刻展覽，邀請為雕刻作品設計製成裱裝外框的電影視覺特效大師黃宏達、圈中好友馬德鐘、袁偉豪張寶兒夫婦等演員到場。早前袁偉豪宣布與太太懷孕第二胎的喜訊，今日於活動上全程貼心呵護愛妻，並於受訪時分享張寶兒新孕近況。

張寶兒新孕首度亮相公開活動，丈夫袁偉豪全程貼心呵護！（陳順禎 攝）

張寶兒新孕首度亮相公開活動，丈夫袁偉豪全程貼心呵護！（陳順禎 攝）

袁偉豪今日於活動上接受傳媒訪問時，提到在宣布添丁後首次出席公開活動：「（帶太太與胎兒）感受下啲文化藝術氣息先！最主要嚟撐Carlos，我哋係電單車友、學電單車嘅時候已經識佢！佢係好地道嘅香港仔，第一次同佢打招呼都嚇咗一嚇『原來你唔識講英文？』於是做咗十幾年朋友！」對於古天祥的雕刻工藝，袁偉豪直言非常感興趣、值得收藏：「手錶會啱啲，每一件都獨一無二！但係現時我能夠畀佢雕刻嘅手錶唔多，可能都係皮帶、鋼帶先可以畀佢刻。」

袁偉豪特意出席展覽支持好友古天祥，並於活動上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

談到太太張寶兒新孕近況，袁偉豪欣喜地分享指：「其實今次呢一胎比起陀第一胎『袁咕碌』嘅時候，作悶作嘔嘅情況比較多！不過依家四個幾月、踏入咗第二個孕期，開始穩定落嚟。」袁偉豪亦提及太太新孕在家庭計劃之內：「呢一胎係計劃之中嘅，好感謝上天畀我哋完成呢個願望！」至於太太會否封肚，他則笑言：「生咗呢個再算啦，到時再睇緣份！」袁偉豪專注照顧寶兒身體狀況，笑言太太懷孕期間身體反應、口味與喜好每日都不同：「有時喺佢面前『我今日睇你好似有啲唔順眼！』咁我就氹返佢，執好啲嘢、換過件衫！」

袁偉豪笑言孕婦喜好每日變化，自爆被太太張寶兒「睇唔順眼」！（陳順禎 攝）

袁偉豪笑言孕婦喜好每日變化，自爆被太太張寶兒「睇唔順眼」！（陳順禎 攝）

袁偉豪亦透露第二胎BB健康狀況良好，而且相當活躍外向：「呢一胎個BB好活躍！我哋每次去產檢佢都遞起隻手、同我哋打招呼！上次袁咕碌每次都揞住半邊面！」至於BB性別，袁偉豪目前則保持神秘：「我哋未公布㗎，歡迎參加競猜遊戲！」袁偉豪長子「袁咕碌」即將成為哥哥，表示正逐步讓他知道家庭將迎接新生命：「有話畀佢聽會做哥哥，等佢知道呢個槪念先。細佬定細妹都唔緊要，等佢知道要做哥哥，教佢學識點樣去分享，等佢唔好人哋摸佢啲玩具就發脾氣、好大反應！」

袁偉豪表示BB健康活躍，每次產檢都會揮手打招呼！（陳順禎 攝）

家庭即將再添新成員，袁偉豪表示計劃為小朋友需要而換走愛驅：「我以前成日都話唔會揸七人車、唔會揸電車，但終於都要同啲兄弟一樣，到我入局喇！方便佢哋返學、出街要帶好多嘢！」