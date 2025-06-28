F1電影｜一級方程式基礎賽制懶人包　一文睇清排名分站旗號安全車

荷里活賽車動作電影《F1》昨日（26日）正式上映，電影由七屆一級方程式世界冠軍得主咸美頓（Lewis Hamilton）監製、畢彼特（Brad Pitt）攜同Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演，以地表最高速賽車一級方程式為題材，打造真實感極高的賽車觀映體驗！一級方程式賽車歷史悠久，由1950年起組成今時今日賽事雛型，競賽模式及賽制經歷76屆不斷修改優化至今。以下先為各位觀眾準備懶人包，以2025年賽季為標準，了解一級方程式賽車基本競賽制度！

荷里活賽車動作電影《F1》已於香港上映，電影由畢彼特、Javier Bardem及33歲新星Damson Idris主演！（《F1》電影劇照）

以下先為各位觀眾準備懶人包，了解一級方程式賽車基本競賽制度！（《F1》電影劇照）

賽事分站及積分累積制度

2025年第76屆世界一級方程式錦標賽，全年賽季共設24場分站賽事，一律於周日舉行，並提早於周五六舉行賽場練習及排位賽。一級方程式賽事限額十隊車隊參賽，每隊均能派出兩輛賽車及車手，角逐車廠及車手錦標冠軍。車手在各分站賽事中按衝線排名獲得積分，冠軍可獲25分、亞軍獲18分、季軍獲15分、第四名起則由獲12分每名減兩分直至第十名可獲1分；另外設有衝刺賽的分站，車手亦能由第一名獲8分至第八名獲1分如此類推。

一級方程式限額十隊車隊參賽，每隊旗下能派出兩架賽車、共兩位車手參賽。（GettyImages）

以平治車隊為例，2025年由George Russell及Kimi Antonelli組合參賽一級方程式。（GettyImages）

每個一級方程式格蘭披治分站均有冠亞季軍等排名，每名車手得分累積計算，車隊則會計算旗下車手積分總和。（GettyImages）

在車手個人積分以外，各車廠亦會按旗下兩名車手積分總和進行排名，以競逐車廠錦標冠車。在獎金分配方面，冠軍車隊將獲得高達1億3500萬美元（約港幣10億5900萬元）獎金，並增加10%風洞測試時間作為研發優勢。車手世界冠軍除可獲頒冠軍獎盃外，還將獲得國際汽聯鑽石級超級駕照。最佳新秀獎得主更可直接獲得2026賽季的正選車手席位。

以《F1》電影監製咸美頓為例，他曾經代表平治車隊贏得七次車手世界冠軍、八次車廠世界冠軍。（GettyImages）

一級方程式賽事分站

長達76屆一級方程式賽事中，英國銀石賽道、意大利Monza賽道為歷史最悠久、每年必經的賽事分站之一；摩納哥蒙地卡羅賽道亦為經歷分站之一，被譬為「一級方程式皇冠上的明珠」被受車隊及車手重視；2008年起於新加坡Marina Bay設置的賽道，則為錦標賽常設亞洲分站，在高溫、高濕度及夜間作賽，亦被認為是難度極高的分站之一。

英國銀石賽道為一級方程式其中一條歷史最悠久的賽道。（GettyImages）

英國銀石賽道為英國車手咸美頓的主場，咸美頓亦曾九次贏得銀石格蘭披治冠軍，為該賽道的紀錄保持者。（GettyImages）

畢彼特主演的《F1》電影亦曾實地到銀石格蘭披治賽場實地取景，因此不少真實車手如當時效力法拉利車隊的Carlos Sainz（右），亦有在電影裡現身。（GettyImages）

九款安全機制旗號全程操作賽事

在一級方程式賽事中，賽會以旗號系統全程與車手溝通、作為重要安全機制，賽會共設九種主要旗號，用以傳達賽道狀況與指令。「綠旗」表示著賽道恢復安全狀態，通常在事故處理完畢或危險解除後出示，表示比賽可正常進行；「黃旗」分為單黃旗和雙黃旗兩個等級，單黃旗警告車手賽道局部存在危險需準備減速，雙黃旗則表示賽道嚴重受阻，車手必須大幅減速並準備停車，在此期間嚴禁超車行為，違者將面臨處罰；「紅旗」則會在賽道出現重大事故或極端天氣時出示、立即中止比賽，所有賽車需緩慢返回維修區等候進一步指示。

一級方程式賽事的紅旗，代表賽事立即終止，賽車需緩慢返回維修區。（GettyImages）

「藍旗」出示時意味領先的賽車正在接近車龍尾段的慢車，獲藍旗的車手必須在三次提示內讓車，否則可能受到賽會處罰；最具象徵性的「黑白格旗」代表比賽正式結束，第一名車手衝線後，其餘車手完成當前圈數即確定最終成績；「白旗」用於警告賽道上存在慢速車輛，可能是故障賽車或工作車輛；「紅黃條紋旗」提醒車手賽道表面留有油漬、積水或碎片等異物，需要特別注意行車安全。

黑白格旗為一級方程式賽車最具象徵性的旗號。（GettyImages）

「黑旗」為最嚴重的旗號，直接取消車手的比賽資格，通常因危險駕駛或賽車安全性問題而出示，被罰車手必須立即返回維修區；「橙色圓圈的黑旗」則指示賽車存在機械故障，如油液洩漏等問題，車手需立即進站檢修，若無視此旗號可能升級為黑旗處罰。

安全車制度

在以上九種傳統旗號外，現代一級方程式賽事亦引入虛擬安全車（VSC）系統，透過車手儀表板要求所有參賽車輛減速；實體安全車（SC）則會帶領全場賽車緩行，直至賽道回復安全情況。

一級方程式賽事設有實體安全車，需要時會帶領全場賽車緩行，直至賽道回復安全情況。（GettyImages）