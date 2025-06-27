蔡瀾逝世｜助邵氏嘉禾進軍日本市場　目擊成龍拍《龍兄虎弟》險死

蔡瀾先生於2025年6月25日，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世，享年83歲。原籍廣東潮州，生於新加坡，在家中排行第三。兒時在新加坡的居所樓下是一所戲院，故自小對電影培養出濃厚興趣。父親蔡文玄居南洋期間認識了邵逸夫，協助其電影發行及宣傳工作，亦因而為兒子埋下入行機會。蔡瀾18歲赴日本留學，就讀於日本大學藝術學部電影科編導系，同時獲邵逸夫起用，以半工讀形式出任邵氏駐日本經理及翻譯，開始其電影生涯。

蔡瀾先生於2025年6月25日，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世，享年83歲。（資料圖片）

1963年，蔡瀾來港定居，並加入邵氏，憑著他在日本建立的人脈網絡，既為邵氏開拓日本市場，也從日本引入人才和製作技術。1982年，蔡瀾離開邵氏，曾於世紀影業有限公司任職執行總經理，後轉到嘉禾電影，擔任製作部副總裁。

蔡瀾晚年，仍有在微博直播暢談自己喜歡的食品。(微博圖片)

任職嘉禾時，主力協助何冠昌，並於八、九十年代出任監製、策劃多部經典電影，當中最深入民心有成龍的作品，如《快餐車》（1984）、《龍的心》（1985）、《龍兄虎弟》（1987）、《重案組》（1993）、《霹靂火》（1995）、《一個好人》（1997）等。

如果細心留意，在《龍兄虎弟》中，成龍大部分時間是長頭髮。（《龍兄虎弟》劇照）

但戲中初段是剪短髮的，亦是成龍傷癒後補拍的。（《龍兄虎弟》DVD封面）

而在蔡瀾監製生涯最難忘一事，應是在南斯拉夫拍《龍虎兄弟》，成龍差點意外身亡，當時蔡瀾在現場親眼見證此事。由於當年成龍拍攝《龍兄虎弟》期間，要返港宣傳《龍的心》，身心疲憊。而回到片場第一場戲，就要拍下跳過懸崖抓對面的樹枝。看似手到拿來的鏡頭，成龍要求不用替身，結果在盪過去時失手，從15米高處墜下，頭部大量出血。當年蔡瀾亦急急聯絡世界各地名醫搶救，成龍亦在當地醫院留醫多日，終救回一命。