蔡瀾離世︱葉子楣憶故友三大印象　相識當日：推我落泳池全身濕晒

譽為「香港四大才子」之一、著名電影監製兼作家蔡瀾離世，享年83歲。蔡瀾離世消息今日（27日）由親友透過其社交媒體對外公布：「我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日（六月初一），在親友陪同下，於香港養和醫院安祥離世。遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。」

蔡瀾與已故的金庸、黃霑、倪匡被封為香港四大才子。（資料圖片）

蔡瀾生前從事香港電影多年，自小居於戲院樓上、培養對電影的熱誠與憧憬，及後赴日本大學藝術學部攻讀電影科編導系，期間半工讀為邵氏電影公司工作，擔任駐日本經理及翻譯，此後為擔任邵氏公司製作經理長達20年，在鄒文懷成立嘉禾電影公司後，蔡瀾獲邀出任電影製作部副總裁，期間監製多部成龍主演電影。蔡瀾生前亦為艷情片始祖之一，在三級片分級制定立後成為推手，出品監製《監獄不設防》、《聊齋艷譚》系列、《力王》及《滿清十大酷刑》等電影，其中與紅極一時的葉子楣合作最為轟動，作品題材先鋒。

蔡瀾生前亦為艷情片始祖之一，在三級片分級制定立後成為推手，出品監製多部經典作品。（影片截圖）

蔡瀾為三級艷情片開先河，從《監獄不設防》起與葉子楣合作，及後作品包括《聊齋艷譚》系列及科幻情色電影《女機械人》。就蔡瀾先生離世，葉子楣向《香港01》透露當年與蔡生相識與合作往事，「我以前認識蔡瀾先生，係去佢同霑叔（黃霑）節目《今夜不設防》接受訪問。我覺得《女機械人》當時嗰種科幻題材好犀利！我當時仲話『個劇本都傻傻哋！邊有咁先進㗎！』嗰時已經拍呢套戲，依家睇返先覺得個劇本好好！」葉子楣亦嘆喟與蔡瀾一同經歷香港電影的黃金年代：「當時電影咁高潮，有人搵我拍戲梗係開心啦！雖然成日搵我個胸開玩笑，但我始終都係三點不露。當時個市道高潮，同依家真係差好遠，所以好珍惜當時。」

就蔡瀾先生離世，葉子楣向《香港01》透露當年與蔡生相識與合作往事，形容當年覺得《女機械人》的劇本「傻傻哋、邊有咁先進？」。

葉子楣當年主演《女機械人》，完美演繹男士心目中女神的形象！（《女機械人》電影劇照）

葉子楣當年主演《女機械人》，完美演繹男士心目中女神的形象！（《女機械人》電影劇照）

葉子楣當年主演《女機械人》，完美演繹男士心目中女神的形象！（《女機械人》電影劇照）

葉子楣當年主演《女機械人》，完美演繹男士心目中女神的形象！（《女機械人》電影劇照）

葉子楣當年主演《女機械人》，完美演繹男士心目中女神的形象！（《女機械人》電影劇照）

至於對蔡瀾的印象，葉子楣亦憶述指：「佢好鍾意飲酒、鍾意講笑、好風趣！同佢拍戲好開心！」又笑言：「講起蔡瀾先生，當時好少男人揸住個布袋，我成日覺得好怪、覺得好特別！見親佢都會提起！」葉子楣更記得當年在拍攝訪問節目認識蔡瀾先生時，被蔡生「整蠱」的荒誕趣事：「當時《今夜不設防》嘅訪問喺泳池邊拍攝，佢突然間推咗我落泳池、全身濕晒，我梗係呆咗啦！但我當時冇反面，佢事後都同我講唔好意思，覺得我器量好大！因為好多女仔化咗妝，推佢落水會嬲，但我唔會囉！玩到癲咗，大家一齊開心下，冇所謂啦！」

葉子楣憶述故友蔡瀾喜歡飲酒、喜歡講笑、風趣幽默！（梁碧玲 攝）

葉子楣不下一次到《今夜不設防》節目接受訪問。（《今夜不設防》節目截圖）

葉子楣不下一次到《今夜不設防》節目接受訪問。（《今夜不設防》節目截圖）

葉子楣不下一次到《今夜不設防》節目接受訪問。（《今夜不設防》節目截圖）

葉子楣不下一次到《今夜不設防》節目接受訪問。（《今夜不設防》節目截圖）