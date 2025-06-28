混血天王嫂淡出多年終回歸名模行列　男神老公曾自爆缺乏性生活

香港公認男神吳彥祖與名模太太Lisa S.一直為圈中公認神仙眷侶，二人結婚15年、誕下女兒Raven後一直非常恩愛。Lisa S.婚後淡出幕前演出及模特兒工作多年，近年更醉心馬術運動，成為馬術場地障礙賽運動員，並於比賽場上屢奪殊榮，在演藝圈外闖出另一片天！

現年47歲的Lisa S.為香港著名混血名模。（視覺中國）

香港公認男神吳彥祖與名模太太Lisa S.一直為圈中公認神仙眷侶，二人結婚15年、誕下女兒Raven後一直非常恩愛。（視覺中國）

香港公認男神吳彥祖與名模太太Lisa S.一直為圈中公認神仙眷侶，二人結婚15年、誕下女兒Raven後一直非常恩愛。（Lisa S. IG圖片）

Lisa S.今日（28日）於社交媒體分享一系列模特兒Comcard，合共曬出23張近鏡及全身相片，造型包括時裝與泳裝，一律以新近拍攝作品上陣。現年47歲的Lisa S.保養得宜，在相片中未以濃厚妝容上鏡，雖然面容略見歲月痕跡，然而立體五官與高䠷纖瘦身型仍不輸初出道時期！Lisa S.更於Comcard下寫道：「這位模特兒已經重新啟動！」驚喜宣布回歸名模行列，令粉絲非常驚訝！

Lisa S.於社交媒體分享一系列模特兒Comcard，一律以新近拍攝作品上陣，宣布回歸名模行列！（Lisa S. IG圖片）

Lisa S.於社交媒體分享一系列模特兒Comcard，一律以新近拍攝作品上陣，宣布回歸名模行列！（Lisa S. IG圖片）

Lisa S.於社交媒體分享一系列模特兒Comcard，一律以新近拍攝作品上陣，宣布回歸名模行列！（Lisa S. IG圖片）

Lisa S.於社交媒體分享一系列模特兒Comcard，一律以新近拍攝作品上陣，宣布回歸名模行列！（Lisa S. IG圖片）

Lisa S.生父為中法混血兒、母親則為美籍猶太人，繼承父母血統下，Lisa S.擁有歐亞標緻而筆挺的五官，年輕出道時美貌驚為天人。據指Lisa S.繼父為拉斯維加斯凱撒宮賭場CEO，她作為千金小姐原本生活無憂，然而早年曾隻身來港成為模特兒，第一次拍攝雜誌封面便讓吳彥祖一見鍾情，二人及後因工作關係認識，旋即墮入愛河，並於2010年在南非森林中完婚。

Lisa S.近年醉心馬術運動，成為馬術場地障礙賽運動員。（Lisa S. IG圖片）

Lisa S.近年醉心馬術運動，成為馬術場地障礙賽運動員。（Lisa S. IG圖片）

Lisa S讓男神吳彥祖一見鍾情，二人及後因工作關係認識，旋即墮入愛河。（Lisa S. IG圖片）

Lisa S.作為天王嫂，與吳彥祖一家三口生活美滿，然而有趣的是，吳彥祖曾於2020年疫情期間，在社交媒體分享一張洗手液照片，並寫上：「老實說，結婚快十年了，我的生殖器可能是全身最乾淨的地方，為什麼碰完它們之後要消毒？」在網民瘋狂追問下，吳彥祖更語出驚人地回覆指：「Lack of use（缺乏使用）」雖然吳彥祖半開玩笑形式回應，然而仍疑似自爆缺乏性生活，掀起網民熱議！