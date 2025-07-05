頭文字D︱周杰倫陳冠希惡搞組隊結局　拓海良介世紀同框掀回憶殺

香港飄移賽車電影《頭文字D》，改編自日本漫畫家重野秀一同名作品，電影由劉偉強、麥兆輝執導，周杰倫、陳冠希、黃秋生、余文樂、杜汶澤、陳小春及鍾鎮濤主演，電影2005年在香港上映斬獲3786萬港元票房，為年度華語片冠軍！《頭文字D》男主角周杰倫今日（5日）在社交媒體分享與陳冠希的合照與當年劇照，讓藤原拓海與高橋良介事隔多年罕有同框，旋即掀起回憶殺！

《頭文字D》由周杰倫主演，飾演男主角藤原拓海。（《頭文字D》電影劇照）

《頭文字D》由陳冠希主演，飾演男配角高橋良介。（《頭文字D》電影劇照）

《頭文字D》由余文樂主演，飾演男配角中里毅。（《頭文字D》電影劇照）

《頭文字D》由杜汶澤主演，飾演男配角阿木。（《頭文字D》電影劇照）

《頭文字D》由陳小春主演，飾演男配角須藤京一。（《頭文字D》電影劇照）

《頭文字D》當然不少得鈴木杏，飾演女主角茂木夏樹。（《頭文字D》電影劇照）

周杰倫與陳冠希激罕同框，二人自20年前上映的《頭文字D》後，生活變化甚大，事隔多年均先後榮升人父，由熱向賽車青年變得成熟穩重！周杰倫於社交媒體帖文上，亦惡搞當年的《頭文字D》結局回憶，當年藤原拓海於秋名山戰勝高橋良介及須藤京一後，良介邀請拓海加入自己的車隊，周杰倫於帖文中則改寫結局：「高橋涼介：『要加入我的車隊嗎？』藤原拓海：『好啊！』高橋涼介：『你先微信支付300塊！』藤原拓海：『………』」令不少影迷觀眾聯想到「3萬蚊過夜」經典對白，不禁會心微笑！雖然周董與陳冠希均沒有表明300元的作用，然而減少兩個零之下，則與兩張戲票的價錢相若，似乎正在暗示《頭文字D》重返戲院！

周杰倫與陳冠希世紀同框掀起《頭文字D》回憶殺！（周杰倫IG圖片）

周杰倫與陳冠希世紀同框掀起《頭文字D》回憶殺！（周杰倫IG圖片）

周杰倫與陳冠希更在社交媒體上玩味惡搞當年電影的結局！（周杰倫IG圖片）

周杰倫與陳冠希更在社交媒體上玩味惡搞當年電影的結局！（周杰倫IG圖片）

適逢《頭文字D》上映20周年，將會推出4K修復及杜比Atmos全景聲聲效版，將於今年九月中在香港上映，一眾影迷與藤原拓海、高橋良介、中里毅及阿木一齊長大的觀眾，一定要把握機會，在戲院重溫這部港產賽車經典！