超人專訪︱占士根被男主角一句點醒　復刻紅底褲：揀過幾百套制服

DC超級英雄電影《超人》（SUPERMAN）由鬼才導演占士根（James Gunn）執導，David Corenswet接班成為最新一代超人，與Rachel Brosnahan、Nicholas Hoult等主演。《超人》將成為DC超級英雄宇宙重啟的頭炮作品，帶領面世大半個世紀的超人進入全新世代，一眾超級英雄與反派角色均重新選角，讓觀眾耳目一新！早前，《超人》導演占士根於海外宣傳活動期間接受《香港01》專訪，大談重啟超人的歷史性意義、復刻「紅底褲」經典造型的原因，以及香港電影對自己的電影生涯帶來的深遠影響！

《超人》導演占士根於海外宣傳活動期間接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

《超人》作為DC重啟超級英雄宇宙的作品，導演兼公司CEO占士根認為符合發展策略：「超人是最元祖的超級英雄，所以用超人開展新篇章的策劃非常合理！超人的深遠影響力由1938年開始累積至今，作為DC與漫畫世界上第一位超級英雄，必須以他作為基石，而我亦撰寫《超人》的劇本長達10年，所以一切都非常完美地契合！」占士根亦不下一次透露兒時為超人漫畫的忠實讀者，因此尚未加入DC公司前已開始籌備自己夢寐以求執導的《超人》電影！

超人為最元祖的漫畫與電影超級英雄，作為DC重啟超級英雄宇宙的首位主角人物，極為符合策略。（《超人》電影劇照）

占士根電影風格玩味，但往往透過筆下「甩頭甩髻」的人物中，探討為人處世、夢想意志以及成長等命題，藉着超人的獨特人設，占士根仍將議題回歸人本：「我通過超人本身角色設定，尋找他超人類與凡人之間的平衡，因為『究竟我是誰？』正正是他角色本身的命題！究竟他是氪星人的兒子、抑或地球人John Kent與Martha Kent的兒子？究竟他如何身處在格格不入的地球？究竟我是不是個外人？這是他在這部電影中的歷程，最後亦會得到答案，透過他忠於自己、面對自己便得到真實的答案。」透過四項對身份的探問，觀眾亦能獲得反思機會。

占士根認為透過超人，仍然能夠探問為人處世的問題。（《超人》劇照）

超人的角色設定中，本身已有在超人與人類之間的矛盾身份。（《超人》劇照）

《超人》重新選角並重啟，觀眾首先留意到占士根復刻「紅底褲」經典造型，未上映已引起廣泛討論。談到造型創作考量時，占士根笑言：「我當初完全不知道應該如何做！我們試從數百個制服設計中進行挑選，過程非常困難！」表示不論是超人、蝙蝠俠甚至蜘蛛俠，超級英雄狂粉往往着眼每一項細節元素，從創作者角度誠然無法預計。占士根亦續指：「設計過程的確分為兩派——支持與反對『紅底褲』的回歸，正反看法大約為六四比，沒有壓倒性大比數。我甚至問過《超人: 鋼鐵英雄》（Man of Steel）的設計師，他亦考慮過數百個有『紅底褲』的繪圖，但最後仍無法成立。」

占士根笑言從數百個制服造型設計中進行挑選，過程非常困難。（莫匡堯 攝）

為了得到最終定案，占士根則請男主角出馬，親眼目睹造型效果後再進行決定：「於是我請造型設計師Judianna Makovsky分別設計兩個定案版本，再由David親身試造型，本來我偏好沒有『紅底褲』的版本，但David卻自信地高呼『我喜歡紅底褲！』笑言因為超人是外星人，擁有超能力之下某程度上非常駭人，如果造型上帶點滑稽成分，會令大眾更容易喜歡與接受他！David的想法讓我瞬間『點醒』覺悟，的確有一個角色人物因素我未曾考慮，所以便決定用有『紅底褲』的版本！」

占士根被《超人》男主角David Corenswet一句說話點醒！（《超人》電影花絮照）

David Corenswet看來是《超人》復刻紅底褲的頭號支持者！（《超人》電影劇照）

占士根多年來一直為港產片狂迷，對香港電影黃金年代的動作片、警匪片及三級片均非常熟悉，談到港產片對《超人》的影響，占士根直言有從香港電影吸收靈感，更表示：「其實我拍戲以來，在杜琪峯、林嶺東、李連杰等香港影人身上獲益良多！譬如在李連杰主演的《方世玉》，那一種魔幻的感覺，將喜劇、動作與戲劇完美融合！」占士根坦言從美國海外的電影獲得最多靈感，包括至關重要的香港電影，以及日本、韓國電影。占士根更表示：「雖然許多亞洲觀眾未必將以上各國電影視為體系，但從美國電影的角度，東方電影自成一格、互為影響，對我而言比西方電影更具吸引力！」

占士根對香港電影黃金年代的動作片、警匪片及三級片均非常熟悉。（莫匡堯 攝）

占士根竟表示《超人》從李連杰主演的《方世玉》裡獲取到靈感！（《方世玉》劇照）

占士根談到興起，繼續分享自己對香港電影黃金年代的記憶：「可能你都知道，其實我自小收藏數百盒香港電影錄影帶，雖然全部都是翻版，但當年在美國沒有發行正版貨！我基本上有機會看的香港電影都看過，是我在世界上最享受做的事！香港動作電影領先我們幾光年！直到《22世紀殺人網絡》（The Matrix）面世，我們才算追趕一點點進度，但其實仍有香港血統在其中！所以我好X熱愛香港電影，往後亦會繼續仰望香港影壇，我的電影生涯全有賴香港電影、欠你們實在太多太多！」竟忍不住爆粗表達對香港電影的熱愛，令人非常意外！

占士根受訪時竟忍不住爆粗表達對香港電影的熱愛！（莫匡堯 攝）