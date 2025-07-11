衛詩雅分享老公病況　不擔心英皇166億債務風波：大家都好有信心

日本人氣零食動畫電影《愉快動物餅大電影》今日（11日）舉行首映禮，為電影進行粵語配音的金像影后衛詩雅、劉俊謙、金像男配朱柏康及徐浩昌（肥腸）都有出席，一同慶祝電影於暑假檔期在香港上映。

《愉快動物餅大電影》舉行首映禮，為電影進行粵語配音的金像影后衛詩雅、劉俊謙、金像男配朱柏康及徐浩昌（肥腸）都有出席，一同慶祝電影於暑假檔期在香港上映。（莫匡堯 攝）

《愉快動物餅大電影》舉行首映禮，為電影進行粵語配音的金像影后衛詩雅、劉俊謙、金像男配朱柏康及徐浩昌（肥腸）都有出席，一同慶祝電影於暑假檔期在香港上映。（莫匡堯 攝）

劉俊謙與影后衛詩雅分別為《愉快動物餅大電影》男女主角「獅兄」、「小飛馬」配音，二人於首映禮上接受傳媒訪問時，分享指新作均為彼此第二部配音動畫作品。劉俊謙介紹角色時表示：「獅兄係一隻有少少自負嘅獅子，希望成為隊長，但係大家唔係好服佢。配音過程都好玩嘅，但係始終經驗尚淺，所以演繹上語氣、情緒都有啲唔確定。」衛詩雅則笑言較上次配音工作輕鬆：「今次因為唔駛唱歌，所以覺得輕鬆啲，同埋中段因為被人捉走咗，所以冇我嘅戲份！但我覺得好好睇、畫面好靚，所以配音嘅時候就算冇我嘅戲份，都叫工作人員繼續播畀我睇！」

金像影后衛詩雅、劉俊謙於《愉快動物餅大電影》首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

衛詩雅談到角色唱歌部分無須親自獻聲，笑言唱歌一直為力求進步的領域、亦不忘自嘲一番：「大家都知我鍾意唱歌嘅，下次睇下有冇機會啦！但我有少少驚，萬一我唱歌嘅時候，戲院啲小朋友喊咁點算呢？」更開玩笑為自己定下開演唱會的目標：「出年啦！喺紅館開演唱會！」

衛詩雅為《愉快動物餅大電影》配音，不忘自嘲唱歌功力。（莫匡堯 攝）

衛詩雅前日偕同丈夫從意大利米蘭返港，透露尚未有機會繼續為《破．地獄》於票房及金像獎取得大成功祝捷：「我兩年冇放過假喇！其實老公係去做嘢、我做小書僮，佢去醫生嘅學術交流研討會，我就留喺酒店或者自己出去行。呢個trip係我哋結婚之後第一次旅行，我當係Honeymoon（度蜜月），佢係咁話唔係！話今次只係做嘢，會再去Honeymoon！」

衛詩雅與醫生老公周祉安日前從米蘭返港，老公極力表示並非度蜜月、將會後補。（衛詩雅IG圖片）

至於周醫生夫婦的造人計劃，衛詩雅就怕醜笑言：「目前都冇話好想生小朋友，好多因素嘅，我唔覺得自己做父母會好叻。」但她就自爆廚藝近日大躍進，在家中成功自製腸粉，老公試食後亦大讚好味！衛詩雅結婚後，丈夫周祉安醫生曾透露患有術後併發症，每日受痛楚困擾，衛詩雅今日亦有分享老公病情最新狀況：「好好彩，前排搵咗一位醫生教授幫佢手，有少少眉目，所以前日落機、尋日就去醫院照咗MRI、過幾日出報告。（旅程途中狀況？）當然唔係100%冇事，都會繼續痛住，但好感恩搵到個好醫生。」

衛詩雅分享老公病情最新狀況，表示找到一位好醫生，病情已有眉目。（莫匡堯 攝）

楊受成博士旗下英皇國際近日傳出財困，高達166億借貸逾期，衛詩雅表示有關注相關消息、透露目前不影響電影拍攝等發展：「當然有留意，但應該係大公司會面對嘅經濟週期，我哋絕對冇擔心過！（楊受成博士有穩定軍心？）佢好冇嘢咁樣、好有信心，大家都好有信心！（會繼續為妳開拍電影？）會啊會啊！但唔講得住，我哋嚟緊有幾套大製作電影，如無意外我都就嚟入劇組！」至於《破．地獄》導演陳茂賢會否開拍《不日成婚3》，衛詩雅則笑言每日都在催促，期待再拍續作的一日！