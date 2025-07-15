哈利波特｜全新「哈利仔」開工　造型首曝光網民意見一面倒

改編自長篇小說的《哈利波特》（Harry Potter），2001年拍成電影，戲中三位童星主角丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）都大受歡迎。而早前HBO已公告會開全新劇集版，約個半月前公開三位童星選角人選後，香港時間昨晚（14/7），官方社交平台再公開新相，今次是以全新「哈利仔」造型亮相，相片一出立即引起熱議。



HBO早前在官方社交平台公告，分別會由國女星Arabella Stanton飾演「妙麗」、蘇格蘭男星Dominic McLaughlin飾演「哈利波特」，以及英國男星Alastair Stout飾演「榮恩」。（網上圖片）

新《哈利波特》三大童星選角曝光 「妙麗」符合多元條件但惹爭議

全新的《哈利波特》劇集，會由曾演出電視劇《Grow》的蘇格蘭男星Dominic McLaughlin飾演「哈利波特」、英國男星Alastair Stout飾演「榮恩」，而曾演音樂劇《Matilda: The Musical》的英國女星Arabella Stanton，就飾演「妙麗」。而當日公開的相片只是日常便服照，未附上造型，大家都是憑空想像屆時會變成甚麼模樣。

《哈利波特》的主角們，演哈利（左）的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、演妙麗（中）的愛瑪屈臣（Emma Watson），以及演榮恩（右）的路拔格連（Rupert Grant）。20年過去，他們飾演的角色不只在電影中，也在小說中長大成人。（劇照）

而昨晚公開的造型照，飾演「哈利波特」的蘇格蘭男童星Dominic McLaughlin，就穿起了霍格華茲的校服，架起圓形眼鏡，手執劇組拍板，表示已正式開工。從相片可見，Dominic都不失一份童真的可愛，其笑容也夠融化不少人，至少在帖文下面的留言都一面倒支持，大多都鼓勵的說話，更有人留言表示要好好保護小朋友演員，免受Haters傷害。

更有網民表示要保護小演員，免受Haters傷害。（網頁截圖）