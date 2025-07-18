成龍梁家輝總齡140歲仍拍警匪動作片　導演：成龍近10年打得最狠

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演，將於8月16日在內地上映。《捕風追影》劇情講述一班天才悍匪劫走數億元後，憑超強反偵察能力全身而退，連警方高新科技天眼系統亦無用武之處，因此澳門司警局請退隱多年的跟踪專家黃德忠（成龍 飾）出山，重組神秘跟踪隊、培養出年輕司警成員何秋果（張子楓 飾）等人，鎖定悍匪幕後主腦「狼王」傅隆生（梁家輝 飾），展開一段鬥智鬥力、貓捉老鼠的生死戰！

內地警匪動作電影《捕風追影》，由成龍、梁家輝、張子楓、此沙、文俊輝等主演，將於8月16日在內地上映。（《捕風追影》電影劇照）

成龍於劇情中飾演已隱退的跟踪專家。（《捕風追影》電影劇照）

張子楓於劇情中飾演警察，受訓於成龍。（《捕風追影》電影劇照）

梁家輝於劇情中則飾演悍匪幕後主腦狼王。（《捕風追影》電影劇照）

《捕風追影》由成龍與梁家輝兩大文武港產實力班霸主演，預告片在內地播出後備受觀眾期待，導演楊子更直言：「這是成龍近10年打得最狠的電影！」其中成龍以隨手撿起的家具為武器打鬥的動作場面，更被認為甚有《警察故事》與《A計劃》等經典作品遺風！雖然成龍與梁家輝合共140歲高齡，但一文一武的組合已經二十多年沒有合作，三大男女主角在預告片裡升降機明爭暗鬥、各自試探的一場，已緊張得令觀眾掌心冒汗！

《捕風追影》被導演評為成龍近10年打得最狠的電影！（《捕風追影》電影花絮照）

成龍以隨手撿起的家具為武器打鬥的動作場面，更被認為甚有《警察故事》與《A計劃》等經典作品遺風！（《捕風追影》電影劇照）

成龍以隨手撿起的家具為武器打鬥的動作場面，更被認為甚有《警察故事》與《A計劃》等經典作品遺風！（《捕風追影》電影劇照）

由成龍大哥領軍的警匪動作電影，一眾演員武打動作實力亦不能落後，女主角張子楓雖然沒有動作根底，但為了演出特意提前跟隨「成家班」進行特訓，身型肌理線條亦明顯較前作更明顯！至於一眾男配角，文俊輝由12歲開始修習中國武術，更在國術比賽中奪得多項大獎；林秋楠亦從六歲開始學拳；王振威更為畢業於北京什剎海體育學校的動作演員，全部以真功夫上陣，武打動作場面應甚具看頭！

成龍、梁家輝與張子楓於升降機一場，緊張程度讓觀眾手心冒汗！（《捕風追影》電影劇照）