田啟文親爆Netflix點解唔重視香港　「嫌你煩呀，咁多人有意見」

香港電影市道陷入寒冬，各界都關注可有逆轉機會。田啟文作為香港電影工作者總會發言人，近期不斷接受傳媒訪問，分析香港業界狀況，日前受訪就談到現時串流平台市場龐大，香港影視界又可否不用單靠戲院，與Netflix、Disney+多合作，尋求出路？田啟文︰「香港比較難，人哋覺得你煩！」到底邊方面煩呢？



田啟文作為香港電影工作者總會發言人，近期不斷接受傳媒訪問，分析香港業界狀況。（資料圖片）

用奧斯卡令中國人感到「酸」

早前，田啟文接受財經媒體《經濟一週》訪問，談到港片出路，其中講到韓國近年成績超越，甚至可以創歷史，憑《上流寄生族》摘下奧斯卡最佳電影成為亞洲第一，足見早已取代香港的地位。不過田啟文就認為世事沒有奇蹟，所有事情都有規律及慢慢一步一步發生，「你想憑一部戲就掃人地個場？門都未入到呀。」

《上流寄生族》成為亞洲第一部，勇奪奧斯卡最佳電影獎。（《上流寄生族》劇照）

他更透露，韓國在荷里活投資了廿年，而且兩國友好，欲以這個獎項去令中國人羨慕。「部戲係好好睇，但唔好捧到上天咁，刻意畀佢做最佳電影，係等你哋酸下。唔識嘅人就覺得自己好差，其實只係被人排斥，未入到個市場。」

田啟文呼籲香港電影人不要妄自菲薄，「現在是市場問題，不是創作力問題。」（資料圖片）

Netflix亞洲10個合作計劃韓國佔6個

至於談到現時串流平台市場龐大，香港影視界可有機會爭取上架機會，減少對戲院票房的依賴？不過田啟文就講出一個殘酷現實，他指出現時Netflix亞洲區正副總裁都是韓國人，而全年的拍攝計劃約有十個，韓國佔上6個，餘下4個就由日本、台灣、泰國等地攤分，香港想爭取一席位便要跟其他國家鬥。

Netflix起初都在香港設辦事處，早年已取消。(網上圖片)

「你咁多顧慮，咁多人有意見」

而田啟文覺得最大問題是人家嫌香港創作上麻煩多多。「人哋覺得你煩，我講乜又話我係咪影射你。」另一樣是太多人有意見。「你咁多顧慮，咁多人有意見，啲人又唔係拍戲嘅又唔係觀眾，但就有聲出，咁唔好上喇……點解妮歌潔曼套劇喺香港拍，都唔喺香港上，煩呀，唔好煩，就咁簡單。」雖然田啟文沒有明言是哪些人，但都相當明顯。最後亦呼籲業界，不用神化別人，現在是市場問題，不是創作力問題，只要的起心肝做好部戲，還是有出路。