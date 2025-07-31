瑞草洞｜Do姐大讚非一般律政劇　欣賞劇組拍出香港地道之美

由李鍾碩、文佳煐主演的全新律政職場韓劇《瑞草洞》現已於Disney+ 獨家上線。向來熱愛煲劇的Do姐鄭裕玲都留意到該劇，大讚《瑞草洞》為非一般律政劇，對於律師工作上的寫實描寫有別於一貫律政劇集正氣凜然的風格，令觀眾得到無限共鳴。

熱愛煲劇的Do姐鄭裕玲都留意到該劇，大讚《瑞草洞》為非一般律政劇。（鄭裕玲facebook圖片）

韓劇《瑞草洞》香港取景 李鍾碩文佳煐營造尖沙咀維園浪漫新景點

此外，劇集於香港取景的部分，亦深得Do姐盛讚，讚賞韓劇成功把香港別樹一格的街道，獨有特色拍得美輪美奐，拍出香港的另一種地道之美。而谷德昭亦盛讚劇集製片尋找的拍攝場景好靚，拍得香港好浪漫、好吸引！

Do姐又盛讚韓劇成功把香港別樹一格的街道，獨有特色拍得美輪美奐。（《瑞草洞》影片截圖）

劇集於香港取景的情節備受熱烈討論，獲盛讚劇集取景地點非一般，成功拍出香港獨特的地道美景，而第7集更有廣東話對白令觀眾感到非常親切！劇集講述十年前李鍾碩與文佳煐因旅遊到港而首次邂逅，在無數的巧合相處後李鍾碩相約文佳煐到位於佐敦文英街的茶餐廳貼地品嚐「沙嗲牛麵」等地道美食。當侍應下單時用廣東話為他們服務，因為侍應不懂英文的關係，李鍾碩更以手寫中文下單，非常有驚喜。而席間李鍾碩透露自己是因為經典香港電影《甜蜜蜜》遊港，更攤開寫滿筆記的香港地圖，表示要走遍香港尋找其他港產片例如古惑仔系列的拍攝場景，令香港觀眾份外親切。

此外，由即日起至8月10 日，Disney+將3間位於商業區的Coco Espresso變成《瑞草洞》「主題打氣站」，為香港打工仔打打氣！主題Café的外牆加上打氣字句和李鍾碩、文佳煐等主角的海報，粉絲打卡必去！其中7月30日及8月4日更會請大家飲咖啡提神，推出咖啡「買一送一」優惠，連同印有以《瑞草洞》為主題的窩心打氣字句的咖啡杯套，慰勞一眾辛勞工作的打工仔！

期間仲有「買一送一」優惠。（Disney+提供）