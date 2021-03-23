盤點4部豆瓣最低分爛片　網民精警評論：只睇得完片頭公司Logo

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-23 08:30

內地網絡電影近年發展一日千里，點擊率與票房屢創新高，成為觀眾主要娛樂之一。不過內地網絡質素良莠不齊，有些直情爛到不堪入目，以下為大家介紹在「豆瓣網」上分數最低的4部電影，其中兩部為網絡電影，另下兩套則是成本不低的作品，究竟差成點先會咁低分？

《碟仙之畢業照》／豆瓣得分:2.3

網民形容為加了濾鏡的手機照，質感奇差。（劇照）

觀眾形容為：「品質之差，已經趕超三鹿奶粉」，導演陸詩雨在98年版《還珠格格》電視劇中飾演過「柳青」一角，近年轉型當導演，但所拍的都是低分爛片，這部無論卡士、拍攝、劇本及製作都是劣中之劣，將拍到爛的碟仙題材與畢業生融合一起，完全無化學作用。

《純潔心靈·逐夢演藝圈》／豆瓣得分:2.2

《純潔心靈·逐夢演藝圈》明明係青春勵志片，但出現這種低級香艷畫面。（劇照）

導演畢志飛掛著北京電影學院表演系碩士以及北京大學影視學博士的銜頭，靠眾籌及借錢募集到2500萬經費，拍出這部豆瓣史上最低分爛片，該片評分曾經只得2.0（現在被刷到2.2分），在外國電影網站「IMDb」更被封為「史上最差電影」，畢志飛曾向國家電影局投訴被豆瓣欺凌，後來演變成互相告上法庭，最後法院駁回畢志飛的訴訟請求作結。

電影的花邊新聞比電影本身更紅，故事講述「海亞影視學院」的老師與17名學生的經歷，眾人以拍攝一部電影作目標，但因為生活遭遇而受阻。劇情聽落幾正常，但其實雜亂無章，共11條支線同時發展，睇到觀眾頭暈，加上攝影、燈光及美術都相當劣質，十足手機拍片的質感。觀眾最恨的是畢志飛太自戀與無恥，浪費金錢拍垃圾但又不接受批評，認為他應該在電影圈消失。

+ 6 + 6 + 6

《嫁給大山的女人》／豆瓣得分:2.1

《嫁給大山的女人》美化販賣人口，令觀眾相當憤怒。（電影截圖）

能夠在CCTV播映的電影，應該差極有個限度，何解這部片會得如此低分？全因劇情離晒大譜。電影改編自真人真事，講述一名女子被拐販賣到山區，被迫下嫁給農民的兒子，但她寧願服毒自殺不從，農民一家悉心照料她，並通知其家人。後來見農民夫婦患病，竟自願留下照顧他們，最後更決定從此在山上定居。

明明是販賣人口的悲劇，竟然變成溫情小品，難怪令觀眾極其反感，大罵電影美化罪惡，連女主角都要出面澄清，指當初被真人真事所震撼而接拍這部片，藉以警惕世人，想不到結局變成這樣。

《女媧日記》／豆瓣得分:2.1

真係一模一樣。（電影海報）

這部片最爛之處在於海報，完全複製荷里活電影《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Day of Future Past）的海報，而角色亦集合《變種特攻》與《復仇者聯盟》之大成，抄得幾多得幾多。不過睇返套戲，製作質素低得嚇人，故事講述女媧後人與鬼族之戰，反正就是十分胡鬧，但因為抄襲，這部片紅到去其他地方，都算是一種成就。