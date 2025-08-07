國際級艷星75歲舉行盛大生日會　與梅艷芳曾為好友

邵音音即將迎來75歲生日， 日前高志森和梅艷芳國際歌迷會提早為她舉行盛大生日會。她講道：「多謝大家，同埋多謝高志森先生可以百忙千忙萬忙中抽時間支持我，呢個係好感動，錢買唔到好多動力，錢亦都買唔到好多真心，但動力同真心高志森都畀到我，好多謝！」邵音音是梅艷芳生前好友，也是梅艷芳歌迷會的成員之一，她曾多次公開表示對梅艷芳的懷念和敬佩，並參與了歌迷會的相關活動。

邵音音原名倪小雁，1950年於香港出生，父親為國民黨軍官，她年幼時被家人帶到台灣定居，坐在同一船艙的還有台灣前總統馬英九。當演員前邵音音是一名護士，當年她在金山輪船公司任職駐船護士，70年代初商船停泊在香港，邵音音趁工作空檔前往拜訪舊同學，對方父親在嘉禾影業工作，二人到李小龍主演的《龍爭虎鬥》的片場睇明星，李小龍一眼相中外表亮麗的邵音音，說要安排她試鏡及跟片商簽約。

可是未幾李小龍逝世，邵音音跟嘉禾簽約無望，輾轉之下獲《龍爭虎鬥》副導演張鵬推薦，加入張徹旗下的長弓電影公司，以電影《雌雄變》出道。一開始邵音音並非想當脫星，在《十三號凶宅》導演吳思遠遊說下，她拍了第一場裸露戲，當時導演跟她說只拍到背面，但上映畫面是另一回事。

邵音音發現自己受騙，但又因此一脫成名，結果踏上脫星之路，她在李翰祥執導的《北地胭脂》中飾演被老師強暴的女學生，出色表現獲導演大為賞識，連續幾部情色片都找她演出，《財子名花星媽》亦是其中一部，艷星形象更加深入民心。

邵音音一年拍了過十部電影，但她很厭倦拍風月片，賺大錢都不快樂，就算想轉行亦受性感形象影響而失敗：「我不停的找工作，但人家都說我是脫星而不請我，連去醫院當護士，甚至做清潔女工都不能。當時的社會根本不容納我這種人，他們邊看我的電影，邊鄙視我。」

說起邵音音的代表作，一定是楊群執導的《官人我要》，這部片當年打入十大最高票房，由於尚未有電影分級制度，大人細路都可以入場欣賞，是50、60後的集體回憶。《官人我要》奠定了邵音音的艷星地位，但亦她令斐聲國際，這部電影成功參與法國康城影展，邵音音獲外國媒體封為「中國娃娃」（China Doll）。

踏入80年代，邵音音結婚生仔漸漸減產，之後更移居三藩市告別影壇，回流後繼續拍戲，擺脫了脫星身份，觀眾反而更留意邵音音的演技，她於2008年及2011年分別憑《野·良犬》及《打擂台》獲得香港電影金像獎最佳女配角，終於成為切切實實的演技派。