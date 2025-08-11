古天樂率《尋秦記》鐵三角拍廣告　林峯感謝老闆　宣萱想率先劇透

《尋秦記》的「黃金組合」古天樂、宣萱與林峯，早前為銀行拍下一個全新廣告，比明年元旦上映的《尋秦記》電影版提早近半年再合體，重現網友最期待的「天命最Gold」黃金畫面。

2019年拍竣《尋秦記》電影版後，古天樂、宣萱與林峯未有再在影視作品中合作。（大會提供）

早前古天樂在林峯演唱會上透露，電影版將於來年1月1日上畫。（《尋秦記》電影劇照）

十年前已成為DBS信用卡代言的古天樂，19年與「最佳螢幕CP」宣萱拍住上為星展豐盛理財 DBS Treasures代言，去年再加入「細佬」林峯，以「家庭班」齊齊擔任代言人，而今次就再聚首。

雖然2019年拍竣《尋秦記》電影版後，古天樂、宣萱與林峯未有再在影視作品中合作，但「老Best」聚頭，大部份場口均是一Take過，默契依然！久未合作的三位老友記先來把酒談心，期間林峯大談紅館演唱會的難忘事：「最難忘是要記很多舞步，令我想起入行25年來行過的每一步，由起初3場加至7場，發現原來要行好第一步，才能踏出下一步！」

富生意頭腦的古老闆，見到二人即提議打造一個「姊弟齊飛」大計，一位巡迴演出；一位巡迴演唱，實行跨出一步，跨越國際！（大會提供）

當宣萱問到古天樂最喜愛哪一個角色時？古天樂說：「下一個吧！要多作嘗試才夠挑戰性呢！」阿峯聞言即提議跟古老闆下次交換角色，古老闆隨即笑言下次要玩多一次穿越，令人更加期待《尋秦記》電影版上映！期間宣萱分享近年跳出香港拍戲後，吸納了不少外地Fans，擁有生意頭腦的古老闆即提議要打造一個「姊弟齊飛」大計，一位巡迴演出；一位巡迴演唱，實行跨出一步，跨越國際！

其後阿峯公開多謝古老闆當年提議自己轉換跑道，突破事業的樽頸位，令他的歌影視生涯更加豐盛；古老闆即親解何謂「豐盛」：「應該是玉樹林『峯』，『盛』極一時，這樣才叫豐盛！」古式幽默令宣萱及林峯笑不攏嘴。

林峯多謝古老闆當年提議自己轉換跑道，突破事業的樽頸位。（大會提供）

難得《尋秦記》三位主角聚首，當然要為一眾苦等二十多年的劇迷「尋劇透」，早前曾公開表示看過電影版片段的宣萱，兩眼發光向古天樂探口風，豈料古生以招牌表情回覆：「冇回應、冇回應、冇回應！」林峯則以經典網絡梗圖「寡人笑咗」的表情「食花生」，相信這個廣告出街後，勢必掀起新一波Cap圖潮，為廣大網友提供更多創作素材。