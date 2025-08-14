60歲影帝爭的士坐與男子發生衝突敏捷避開　網民：爭贏先係重點！

現年60歲的張家輝先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」，雖然成為影帝但張家輝拍攝時依然堅持親力親為，搏盡演出。日前有網民在社交平台分享直擊張家輝在中環街頭與一名男子爭的士的片段，張家輝身手敏捷避開男子的攻擊，引起網民熱烈討論。

張家輝憑林超賢執導作《証人》，於2009年首度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮。（視覺中國）

日前有網民在社交平台分享直擊張家輝在中環街頭與一名男子爭的士的片段。（threads）

兩人發生衝突！（threads）

繼而口角。（threads）

片段中，身穿深藍色外套及卡其褲的張家輝在中環街頭截獲一輛的士並打算上車，但在上車之際，一名穿灰色短袖上衣的男子突然與張家輝爭的士。男子向張家輝出手，張家輝身手敏捷避開，其後兩人發生爭執，最後張家輝成功登上的士離開。片段依然引起網民熱烈討論，有人認為張家輝避開該男子的動作，似乎正在拍攝電影，單亦有網民表示：「睇條片又唔多似拍戲喎，會唔會係真事？定係宣傳？」，並標註了張家輝在《贖夢》中飾演的的士司機「蔡辛強」。

男子出手，張家輝敏捷避開！（threads）

有唔少網民都認為張家輝正拍攝電影。（threads）

最後張家輝成功爭贏！（threads）

「蔡辛強」在Threads上留言說：「其實呢單嘢都一排之前⋯大家唔好再腥（send）畀我，我淨係會發惡夢 唔會發脾氣郁手，麻煩大家唔好胡亂屈抱歉。」有大批網民看到回覆都，都忍不住留言表示：「君子動口不動手，下次建議同佢講經，想聽」、「強哥，唔知你搞咩，但俾人偷影定俾人偷上車的你都好帥氣。」、「強，點解你搭的士唔係揸的士嘅？」、「好似係張家輝嚟，都唔係你」、「強哥身手敏捷呀！」、「點解強哥爭的士都型仔過人，btw強哥見你精神爽利就放心好多」、「爭贏先係重點！」

張家輝在《贖夢》中飾演的的士司機「蔡辛強」。（threads）

「蔡辛強」回應爭的士。（threads）

其實早於今年6月，張家輝現身中環一間名店門外疑在拍攝廣告，吸引大批遊客和市民圍觀，片段隨即被分享到社交平台。當時他與一位銀髮打扮的動作演員為爭的士上演一幕格鬥戲份，兩人溝通好便正式拍攝，張家輝一腳踩上對方大脾，借力躍起使出鉸剪腳鎖頸，然後背落地向後翻滾，整套動作一氣呵成，身手敏捷，甚有電影《激戰》裡面「賤輝」的影子。不過日前的片段就未知道張家輝是否正拍攝電影或廣告。

鎖頸。（小紅書截圖）