觸電︱柯煒林陳穎欣林敏驄組電競隊奮戰　大部份戲院票價最高$60

由天下一電影製作有限公司、天下一家有限公司、香港電影發展基金及文創產業發展處出品，樂觸製作有限公司攝製，鄧維弼監製，戴栢豪任執行監製，梁國輝執導，賀鑫與鐘湦靈秀編劇的港產勵志電影《觸電》，將於9月18日正式隆重上映。今天（18/8）發佈終極預告及電影海報，為回饋觀眾及鼓勵入場支持本地電影及戲院，上映《觸電》之大部份香港戲院及澳門指定三間戲院票價最高為HK$60（包括優先場）。

《觸電》由林敏驄、柯煒林、陳穎欣及羅莽主演。（《觸電》電影劇照）

《觸電》亦由Amy Lo盧慧敏、ANSONBEAN陳毅燊、Chloe蘇皓兒及羅浩銘主演。 （《觸電》電影劇照）

最新發佈的《觸電》電影海報演員陣容搶眼，匯聚強勁卡士，主演包括林敏驄、柯煒林（Will）、陳穎欣（Yanny）、盧慧敏（Amy Lo）、陳毅燊（ANSONBEAN）、蘇皓兒（Chloe），以及身兼策劃、原創故事、動作指導及演出的羅浩銘。羅莽、馮素波、吳肇軒、陳苡臻（Jessica）亦有精彩演出，更有伍詠薇特別客串。

《觸電》劇情中，柯煒林與陳穎欣等合組電競隊參賽！（《觸電》電影劇照）

《觸電》劇情中，柯煒林與陳穎欣等合組電競隊參賽！（《觸電》電影劇照）

戲中有意想不到的電競隊員，包括林敏驄飾演鍾愛線上遊戲的網吧老闆，柯煒林飾演勝負心強的職業電競選手，陳穎欣飾演敢愛敢恨、領悟力高的電競女將，以及羅莽飾演的昔日動作片紅星。戲中亦有型爆遊戲角色，包括ANSONBEAN化身動作敏捷、槍法如神的遊戲高手，Amy Lo穿上堅甲成為攻防一體的坦克型角色，Chloe揮舞長火、精準命中目標的狙擊手，以及羅浩銘展現功夫底子、大騷肌肉的武者角色。

柯煒林與林敏驄、陳穎欣等組成一隊意想不到的電競隊。（《觸電》電影劇照）

Amy Lo穿上堅甲成為攻防一體的坦克型角色！（《觸電》電影劇照）

羅莽飾演的昔日動作片紅星，亦是電競隊的一員。（《觸電》電影劇照）

《觸電》故事圍繞一群在電競比賽中逐夢的年輕人，從迷失、沮喪中尋回方向，憑親情與友情重建信心，展現堅毅不屈精神。電影融合正能量、動作場面及喜劇元素，風格破格，角色刻劃細膩，不論你是否熱愛打機，都會被其熱血感動。

Amy Lo穿上堅甲成為攻防一體的坦克型角色。（《觸電》電影劇照）

Chloe揮舞長火、精準命中目標的狙擊手。（《觸電》電影劇照）

ANSONBEAN化身動作敏捷、槍法如神的遊戲高手。（《觸電》電影劇照）

羅浩銘展現功夫底子、大騷肌肉的武者角色。（《觸電》電影劇照）