郭富城罕有訓示Fans　勸保持距離支持：唔係跟住我就代表鍾意我

數個月前，張家輝在謝票場後向Fans「訓話」，指有Fans要求自己簽名等等，當他做不到便發狂，他說：「如果有啲時候我真係簽唔到，你唔好咁極端，知唔知道呀！知唔知？我唔想聽你嗰啲你睇過我咩嘢，我要你知道你自己咁大個仔，唔好咁樣，知唔知呀！人家話做唔到你啲嘢，你就發狂，唔可以咁樣㗎嘛！我哋喺社會做嘢，成日都會碰到一啲唔如意嘅事，唔可以一啲唔如意嘅嘢，我哋自己就呀！呀！呀！咁樣唔得㗎，係嗎？明唔明白呀？」他苦口婆心向Fans講經，獲網民大讚。

影片在停車場拍攝，環境昏暗，相信是家輝完成宣傳後，上車準備離開，被數名粉絲上前要求簽名和合照。（Threads影片截圖）

對於粉絲的極端行為，家輝激動地作出訓話。（Threads影片截圖）

而郭富城近日出席主演電影《無名指》謝票場時，亦有乘機教育Fans，認為Fans都應該比以前成熟，他說：「等於有啲Fans佢哋成日跟住我，話『阿王呀！我好細個就同你影相……』唔係咁就代表你哋鍾意我，我知你係鐵粉，唔使㗎，我知道㗎，真係，我知道嘅，有時你做得太過過激嘅時候我會仲驚，啱唔啱呀？我覺得大家會尊重大家，我知道你遠遠（講）『Aaron，加油！』夠㗎喇，唔係嗰啲『Aaron，跟咗你好耐呀，你幫我簽個名吖！』唔使嘅，我覺得我啲fans，大家要慢慢開始成熟。」

郭富城、許恩怡、導演孔令政近日出席《無名指》謝票場。（IG@coolstylemgt）

《無名指》中的郭富城，因傷再不能當壁球員，人生跌落谷底，同時間他亦要照顧患肌肉萎縮症的女兒（許恩怡飾）。（劇照）

郭富城提到有些Fans會很熱情很肉緊地說：「阿王呀！我好細個就同你影相……」，但他認為：「唔係咁就代表你哋鍾意我……有時你做得太過過激嘅時候我會仲驚。」（Threads@ tommytcwtang）

郭富城說：「我知道你遠遠（講）『Aaron，加油！』夠㗎喇，唔係嗰啲『Aaron，跟咗你好耐呀，你幫我簽個名吖！』」（Threads@ tommytcwtang）

他希望自己與Fans能保持友好關係，同時也想見到歌迷一路成長，他說自己是以朋友心態去分享自己的想法，然後他亦表達對《無名指》的感受：「我自己睇完覺得好溫暖，好似有人用隻手，搭一搭我、擁一擁抱，畀我鼓勵，當然我亦都係咁，我希望今日見到我啲fans，唔會行埋嚟又『哎呀！』（攬住你哋），唔使嘅，睇完呢部電影其實就係，我賦予喺我自己作品上面嘅其實就係，電影就係咁，我希望用電影嘅語言，睇到我都繼續不斷努力去做自己想做嘅事。」

郭富城認為Fans要慢慢開始成熟。（Threads@ tommytcwtang）