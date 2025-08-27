九龍城寨｜鄭保瑞披露先拍《終章》　親自交代「陳浩南」客串機會

香港電影《九龍城寨之圍城》，在港上映時票房大破1.1億港元，更在全城掀起城寨熱、叉燒飯熱、眼鏡糖熱等等舊香港情懷，更勇奪金像獎最佳電影。電影更於年初去到日本上畫，同樣大收。第一集大受歡迎，大家都期待前傳《龍頭》及後傳《終章》幾時開拍？日前導演鄭保瑞上到YouTube頻道《浩然正戲》，率先透露即將開拍哪一部？而漫畫中有陳浩南現身的情節，又會唔會重現呢？



導演鄭保瑞上到YouTube頻道《浩然正戲》，率先透露《九龍城寨》後續。（影片截圖）

電影《九龍城寨之圍城》在金像獎，一片獨攬９個獎項，成為大贏家。（梁碧玲 攝）

在新一集《浩然正戲》，導演鄭保瑞接受訪問，提到嚟緊到底是開拍前傳《龍頭》，抑或是後續《終章》先？瑞導就透露原來林峯早在今年一月已經開始接受訓練，「其實兩邊劇本都發展緊，既然阿峯訓練緊，咁應該係拍《終章》先，因為《龍頭》佢未出世。」

《九龍城寨之圍城》原著漫畫作家余兒於Facebook宣布落實開拍電影版三部曲。（FB圖片）

導演鄭保瑞受訪時，表示《九龍城寨》後傳將會率先開拍。（《九龍城寨之圍城》電影花絮照）

主持人翟浩然問到，根據漫畫情節，後傳是由四子做主角，而且會有新角色雷公子出場，更會有《古惑仔》的陳浩南亮相，到底這些情節，會否一一呈現？鄭保瑞︰「唔透露咁多，雷公子可能會出現嘅，四子的命運、城寨嘅命運都會交代……四子離開城寨後又會去邊度發展呢？油麻地、旺角、尖沙咀定銅鑼灣。」瑞導表示雖然每個都是旺區，但就各自都有其特色，「旺角會草根一點，尖東有大富豪夜總會夜夜笙歌，甚至有個小日本的世界，到底個故事要到哪裡發展都會有不同。」

叫得《九龍城寨》，導演鄭保瑞深明「城寨」都是主角之一，一定會再出現。（《九龍城寨之圍城》電影花絮照）

至於陳浩南一角會否出現，又會否邀請到鄭伊健客串？「邊個做呀？伊健都唔會做，因為年紀上都唔啱，時間上應該係陳浩南啱啱出嚟，係當日90年代嘅鄭伊健，冇可能叫佢做番，佢都唔會肯，咁邊個可以代替鄭伊健呢？你冇得搞。」陳浩南未必出現，但「城寨」呢個場景，瑞導就保證會重現。「始終叫得《九龍城寨》，又不能沒有『城寨』出現，所以就算故事發展到清折階段，但觀眾都會睇到城寨這場景。」

問到會否出現「陳浩南」一角？鄭保瑞︰「邊個做呀？伊健都唔會做，因為年紀上都唔啱。」（影片截圖）