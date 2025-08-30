九龍城寨｜網民建議借AI幫鄭伊健回春演出　鄭保瑞︰用AI要好小心

香港電影《九龍城寨之圍城》，在去年上映時票房大破1.1億港元，更打破入座人次，並在全城掀起城寨熱，年初更勇奪金像獎最佳電影等9個獎項。日前導演鄭保瑞上到YouTube頻道《浩然正戲》，率先透露電影即將開拍後傳《終章》，而談到漫畫中有「陳浩南」登場一幕，瑞導就表示鄭伊健既不會演出，亦難找人頂替，故難重現漫畫這一幕。



導演鄭保瑞上到YouTube頻道《浩然正戲》，率先透露《九龍城寨》後續。（影片截圖）

《九龍城寨之圍城》原著漫畫作家余兒於Facebook宣布落實開拍電影版三部曲。（FB圖片）

鄭保瑞在訪問提到「陳浩南」現身的可能，第一個反應是︰「邊個做呀？伊健都唔會做，因為年紀上都唔啱，時間上應該係陳浩南啱啱出嚟，係當日90年代嘅鄭伊健，冇可能叫佢做番，佢都唔會肯，咁邊個可以代替鄭伊健呢？你冇得搞。」

導演鄭保瑞受訪時，表示《九龍城寨》後傳將會率先開拍。（《九龍城寨之圍城》電影花絮照）

訪問播出後掀起熱議，有網民甚至提議可用電腦特效或AI技術，為鄭伊健「回春」，製造一個「AI陳浩南」，就這些建議，主持人翟浩然亦有再追問瑞導，他表示︰「用AI拍電影要好小心。」主持人直指是否怕拍出來效果欠佳會變成笑位？鄭保瑞都坦言︰「有可能！」

當日《廉政風雲 煙幕》採用「回春」技術，聲稱斥資過千萬。（電影劇照）

還記得當年《廉政風雲 煙幕》都有用到「回春」技術，但觀眾唔多賣帳。（電影劇照）

至於又有建議，既然城寨佈置所費不菲，作為投資者可有考量將《龍頭》與《終章》兩集同時製作，以減輕成本？瑞導則回應︰「不容易，一個八十年代尾待拆的城寨，與五十年代尾還沒有太多高樓的城寨，根本是兩個面貌，就算一齊拍，好多東西都未必可以共用，年代差太遠了！」瑞導補充：「目前一切仍在商討與籌備之中，現階段未有最終決定。」