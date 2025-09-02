戲院變「博物館」重播舊戲救市　頭文字D、墮落天使九月4K重映

2025年香港電影業迎來寒冬期，上半年由製作前線至戲院業均受到重大打擊；踏入下半年，製作零星復蘇、戲院業亦因暑假檔期猛片一部接一部而略見曙光。9月戲院將有多部中外經典電影重新上映，盼吸引觀眾入場，冀能挽救戲院業頹勢，重新培養觀眾進入戲院的消費習慣。



8月份《鬼滅之刃無限城篇》屢破票房紀錄，在9月將會有多部抗戰題材作品上映，以及數部經典港產片周年重映，包括劉偉強、麥兆輝執導，周杰倫、陳冠希、余文樂及黃秋生主演的賽車經典《頭文字D》20周年4K修復版；杜琪峯執導警匪經典《PTU》4K修復版；以及王家衛第五部執導作品《墮落天使》30周年4K修復版。一眾經典港產片於大銀幕重映，相信會吸引不同年代及鍾情警匪文藝等類型的觀眾重返戲院。

周杰倫、陳冠希、余文樂及黃秋生主演的賽車經典《頭文字D》20周年4K修復版將會重映。（《頭文字Ｄ》劇照）

杜琪峯執導警匪經典《PTU》4K修復版將會重映。（《PTU》電影劇照）

王家衛第五部執導作品《墮落天使》30周年4K修復版將會重映。（《墮落天使》電影劇照）

在香港電影以外，台灣已故導演楊德昌遺作《一一》，亦趁上映25周年推出4K修復版，讓錯過當年上映的年輕觀眾能夠一睹楊導的巔峰之作。亞洲電影方面亦包括新海誠超賣座動畫《你的名字。》，推出IMAX版本在巨幕重映，相信亦會吸引動畫迷入場重溫。

台灣已故導演楊德昌遺作《一一》，趁上映25周年推出4K修復版。（《一一》電影海報）

新海誠超賣座動畫《你的名字。》推出IMAX版本在巨幕重映。（《你的名字》電影劇照）

荷里活電影方面，由尚雷諾（Jean Reno）、妮坦莉寶雯（Natalie Portman）主演的《這個殺手不太冷》亦推出4K導演版，囊括23分鐘被刪減的片段。兩大奧斯卡影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）及羅拔迪尼路（Robert De Niro）聯手主演的警匪經典《盜火線》（HEAT）亦推出4K修復版。而昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）第二部執導的暴力美學經典《危險人物》（Pulp Fiction）亦推出4K修復版重新上映。

《這個殺手不太冷》推出4K導演版，囊括23分鐘被刪減的片段。（《這個殺手不太冷》電影劇照）

警匪經典《盜火線》亦推出4K修復版。（《盜火線》電影劇照）

昆頓塔倫天奴第二部執導的暴力美學經典《危險人物》推出4K修復版重新上映。（《危險人物》電影劇照）

值得一提的是，在黃埔重開的新光戲院，亦不定期重映多部外語經典，包括情色經典《艾曼紐1974》（Emmanuelle）、《時光倒流70年》（Somewhere in Time）、《驅魔人》（The Exorcist）及洪金寶自導自演作品《鬼打鬼》，相信將會不定期重推更多經典電影在大銀幕重溫。

