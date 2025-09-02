阿龍｜周秀娜赴泰拍戲暴曬黑過姜皓文　鄭中基操肌成果：胸肌48吋

香港動作電影《阿龍》由鄭中基自編自導自演、胡耀輝執導，夥拍周秀娜、姜皓文、童星傅舜盈主演，千呼萬喚之下今日（2日）終於舉行首映禮，鄭中基亦攜同一眾主演亮相與觀眾見面。

《阿龍》由鄭中基、周秀娜及姜皓文主演，今日一同出席首映禮。（陳順禎 攝）

鄭中基、周秀娜及姜皓文於《阿龍》首映禮上接受傳媒訪問，三位笑指電影終於上映，各自亦期待已久，周秀娜笑言：「期待咗好多次㗎喇！因為呢部戲其實都幾多波折，2018年拍完、中間隔咗個疫情，上映檔期又換咗幾次，今日終於都上喇！」

鄭中基、周秀娜及姜皓文於《阿龍》首映禮上接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

回想在泰國拍攝過程，姜皓文表示對監倉場景汗流浹背的酸餿味印象猶其深刻；周秀娜則表示拍攝過程在陽光暴曬下變黑幾度：「曬到好黑、越拍越黑！因為我皮膚好易黑，拍完第一日已經變咗當地人！」娜姐更望向黑哥笑言：「我仲黑過佢呀！化妝粉底啲色已經唔啱！」黑哥亦大開玩笑：「當地人都唔夠我黑呀！」

周秀娜笑言容易曬黑，拍攝第一日已變成當地人！（陳順禎 攝）

鄭中基為《阿龍》增磅操肌上陣，為保持身型必須嚴格飲食：「其實我食量唔係好多，嗰時要擠嘢食落肚比較難受啲，反而要我唔好食咁多嘢容易啲。」至於謝票期間能否大騷肌肉作為福利，鄭中基表示難以回復當時狀態：「咪又要食返好多嘢？因為年紀大咗、新陳代謝慢咗，如果而家要操返要再多啲時間。」但鄭中基亦自爆當時爆肌高峰狀態記錄：「當時胸肌48吋！拍咁多戲最辛苦呢套，一來每日拍完大家休息、我就要去gym操肌；二來之後仲要同劇組開會傾第二日拍嘅嘢，所以基本上每日得三四個鐘瞓。」黑哥則笑言下次用電腦特技就算！

鄭中基自爆操肌成果，胸肌最高峰時期達48吋！（陳順禎 攝）

雖然自編自導自演負荷甚重，然而鄭中基仍透露正籌備下一部同類作品：「因為香港好耐冇拍過鬼片，希望可以拍返一套。」但笑言不考慮到泰國拍攝：「經過今次⋯⋯唔好喇啩！我就係驚太真呀！發覺明明冇呢個演員㗎！」

鄭中基表示正在籌備下一步自編自導自演電影。（陳順禎 攝）

鄭中基今日亦就離婚官司向傳媒進行公開回應，表示：「都係交咗畀律師處理。」至於兒女近況，他亦回應指：「多謝關心！佢哋幾好！」有傳鄭中基前助手何慶湘與離婚有關，鄭中基則以11字回應表示：「今日我哋都係講返電影啦！」未有再作正面回應。