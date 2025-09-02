阿龍｜田啟文宣布電影冰河溶雪　壓縮成本成必然：永世都計唔到數

香港動作電影《阿龍》由鄭中基自編自導自演、胡耀輝執導，田啟文擔任監製，夥拍周秀娜、姜皓文、童星傅舜盈主演，千呼萬喚之下今日（2日）終於舉行首映禮，鄭中基亦攜同一眾主演亮相與觀眾見面。

《阿龍》由鄭中基自編自導自演、胡耀輝共同執導，田啟文監製，夥拍周秀娜、姜皓文主演。（陳順禎 攝）

《阿龍》由鄭中基自編自導自演，田啟文擔任監製，投資方代表林小明亦於首映禮現身。（陳順禎 攝）

《阿龍》由鄭中基自編自導自演，田啟文擔任監製，投資方代表林小明亦於首映禮現身。（陳順禎 攝）

田啟文於《阿龍》首映禮上接受《香港01》訪問，談到鄭中基有意自編自導自演鬼片新作，田啟文表示曾商討合作：「因為Ronald自己做導演係有另一種化學作用，我個人梗係好支持佢再做導演啦！」田啟文亦盛讚鄭中基不論演戲、唱歌或執導電影均一樣認真，但亦表示開新戲仍有一定阻力：「依家最大問題係點令投資者安心，同埋要壓縮製作成本，市場始終唔穩定，所以劇本要做好、製作預算要做好！」

田啟文於《阿龍》首映禮上接受訪問，宣布香港電影冰河期開始溶雪！（陳順禎 攝）

田啟文作為資深製片人，未有透露目前電影成本需要壓縮的實際百分比：「冇乜話壓縮幾多先好，大家永世都計唔到數！但係都係一個合理嘅範圍。」但他亦表示電影冰河期正進入溶冰階段，市道淡靜期間亦不斷收集劇本：「我唔相信呢個冰河期唔會溶雪，我都講過開始溶雪、出年一定會有曙光！依家投資者係有，搵好嘅劇本難！今年我收過10份劇本左右，資深同新銳嘅導演都有，有啲未成熟、有啲要再改進，有啲我覺得唔錯，陸續約緊相關人物坐低傾。」並透露導演張婉婷、爾冬陞分別監製之新作，將會陸續於今年內開拍。