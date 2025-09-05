詭屋驚凶實錄4︱華倫夫婦斯穆爾案真人真事　被質疑扯貓尾賺名氣

荷里活靈異恐怖電影《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》（The Conjuring：Last Rites）來到系列第四部曲，電影由溫子仁開創、今集則由導演轉任監製，並請《哭泣的女詭》導演Michael Chaves接棒執導，今日（4日）於香港正式上映。《詭屋驚凶實錄》系列一直改編自艾德、蘿琳華倫夫婦驅魔的真人真事，第四集亦不例外，以其職業生涯最恐怖的一次超自然經歷為題材，驚險程度遠超頭三部前作！

改編自華倫夫婦「斯穆爾案」真人真事

《詭屋驚凶實錄4：最後的儀式》繼續追尋華倫夫婦驅魔經歷，講述發生於八十年代賓夕法尼亞州的「斯穆爾案」（Smurl Haunting），住在當地的斯穆爾夫婦向華倫夫婦求救，指他們自1973年遷入住宅後，長年受到惡魔心靈上及肉體上的侵擾，希望有驅魔經歷的華倫夫婦能夠出手相助。

斯穆爾夫婦聲稱，他們長年受到惡魔的滋擾，輕則不時製造嚇人的巨響、散發噁心的異味；重則將他們的女兒推下樓梯，亦曾將他們飼養的小狗擲到牆上；更不可思議的是，甉穆爾夫婦表示被惡魔性侵犯，案情光怪陸離，旋即引起華倫夫婦注目。最後在華倫夫婦出手之下，成功為斯穆爾家驅走惡魔，兩對夫婦亦因此聲名大噪，斯穆爾夫婦甚至及後出版暢銷書《The Haunted：One Family's Nightmare》，講述他們的靈異經歷。

斯穆爾夫婦表示受到惡魔侵擾,甚至受到性侵犯!

華倫、斯穆爾夫婦被外界質疑扯貓尾

然而，「斯穆爾案」當時引起外界不少質疑，由於在華倫夫婦介入前，斯穆爾夫婦早已因為住在凶宅成為城中名人，在華倫夫婦出手後更成為全國知名的靈異事件主角，因此被不少心理學及宗教專家提出質疑，認為兩對夫婦互相「扯貓尾」。當時有心理學家提出斯穆爾夫婦嘗試以靈異為藉口解釋自己出現的幻覺及心理障礙；華倫夫婦形容宅內惡魔非常邪惡、數量龐大後，亦有數位神職人員與訪客探訪斯穆爾家，期間卻毫無發現，然而斯穆爾夫婦則反指其中一位教士在現場施展三次驅魔法術後仍無功而還，才宣稱宅內沒有靈異事件。

