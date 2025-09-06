73歲羅莽驚爆失聯手機突停用　缺席《觸電》宣傳電影公司有回應

電影《觸電》由林敏驄、柯煒林、陳毅燊（ANSONBEAN)、盧慧敏（Amy Lo）、馮素波及羅莽主演，其中馮素波跟羅莽飾演一對夫妻，電影將於9月18日正式上映，並安排今日（6/9）出席活動宣傳，但在宣傳名單上就未見有羅莽，有傳他近日常用的手機號碼停止服務，暫失去聯絡。

羅莽在電影《觸電》飾演的八爺，是電競選手，屬重要角色之一。（《觸電》劇照）

羅莽在電影探班時，還笑言自己未有老伴，未知怎樣跟馮素波演一對夫妻。（資料圖片）

早前，《香港01》收到行內傳聞，指羅莽常用的手機號就暫時停止服務，《香港01》亦特意致電羅莽，得出同樣結果。而就失聯一事，《香港01》向電影公司查詢，發言人表示︰「正透過製作組聯絡中，暫未收到回覆。」而今日下午舉行的宣傳活動，亦證實羅莽不會出現，暫未知首映會否現身。

羅莽近日暫停手機服務，連劇組也無法找他宣傳。（資料圖片）

《觸電》於2023年10月開鏡，由天下一電影製作有限公司、天下一家有限公司、香港電影發展基金及文創產業發展處出品，演員包括林敏驄、柯煒林、伍詠薇、陳穎欣、蘇皓兒、馮素波、盧慧敏、ANSONBEAN、陳苡臻、吳肇軒，羅浩銘，而羅莽飾演的八爺是重要角色之一。故事圍繞一群在電競比賽中逐夢的年輕人，從迷失、沮喪中尋回方向，憑親情與友情重建信心，展現堅毅不屈精神。電影融合正能量、動作場面及喜劇元素，風格破格，角色刻劃細膩。