威尼斯影展｜辛芷蕾勇奪影后　做禮儀小姐被甄子丹經理人相中入行

國際影壇盛事《第82屆威尼斯電影節》香港時間今日凌晨閉幕，內地女星辛芷蕾憑《日掛中天》勇奪威尼斯影后，獲獎時表現得難以置信，並表示「十幾年前我吹過一個牛，說要站在世界舞台上，我要做一個國際巨星，那時候遭到很多嘲笑，但是你看我今天終於站在這兒了，和世界各地頂級女演員們同台，我站在台上！所有的女孩，有夢想就大膽去做！」

辛芷蕾勇奪影后。（視覺中國）

辛芷蕾呼籲女孩們大膽追夢。（視覺中國）

現年39歲的辛芷蕾近年憑《慶餘年》走紅，於王家衛執導的《繁花》中飾演的飯店女老闆李李神秘而具野心，演技自成一格，但起初宣布主演《繁花》時，卻被外界認為是「王家衞最醜女主角」。辛芷蕾畢業於中央戲劇學院，憑電影《長江圖》《繡春刀2：修羅戰場》等作品廣為人知，卻一直被外界針對她的「包包面」與厚唇，批評顏值何以成為女主角。不少觀眾更以王家衞電影歷任女主角的顏值作比較，認為辛芷蕾比不上張曼玉、劉嘉玲、林青霞、王菲、李嘉欣及章子怡等獨具美態的頂尖女主角。

辛芷蕾飾演的李李，曾被認為是「王家衞最醜女主角」。（《繁花》劇集劇照）

辛芷蕾在《繁花》中穿搭華麗又貴氣，時而展現霸氣又性感一面，在她身上絕可用嫵媚與風情來形容。經常腳踏高跟鞋的她，鏡頭不時會捕捉她走路時婀娜多姿的態度，非常誘人。而能夠在劇集中盡現女人味的辛芷蕾，令大家看見她更多可能性，全靠王家衛的提點，在開拍劇集前建議她去上舞蹈課，從舞蹈中尋找女人味。辛芷蕾在接受內地媒體訪問時，揚言在《繁花》開拍前兩年，她就去學習拉丁、探戈等各種舞蹈，跳到腳都快磨爛了，直到王家衛表示不用再上舞蹈課後，這一切才停止，亦證明她學有所成，找到能運用在角色上的情緒。

《繁花》啟播前，內地觀眾經常針對辛芷蕾的外貌，認為她「包包面」與厚唇，何以成為女主角。（視覺中國）

辛芷蕾能夠有今日的成就，經歷了不少艱辛。她出身黑龍江的農村，為了將來能盡快脫離貧窮生活，她從少努力讀書，以成為服裝設計師作目標，更被心儀的設計學院取錄，邊打工邊上學。可惜在大學三年級時，父親發生意外導致下半身癱瘓，辛芷蕾要打幾份工養家。其後在一次做禮儀小姐時，被甄子丹的經理人相中，開展了演員之路。她期初去到北京由跑龍套做起，經過8年配角生涯，終於在2015年為文藝片《長江圖》試鏡，更為角色努力習泳，最後電影上映後好評不絕，也讓辛芷蕾首次踏上國際舞台。

《繁花》啟播後，觀眾竟一改對辛芷蕾的負面評價，認為她在劇集裡「醜女大翻身」。（辛芷蕾微博圖片）