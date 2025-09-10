辛芷蕾昔窮到對爸爸爺爺有愧疚　坦承對錢有慾望團隊高薪曝光

現年39歲的內地女星辛芷蕾在2018年因參演劇集《如懿傳》飾演嘉嬪一角而為人熟悉，其後陸續推出的《慶餘年》、《繁花》等均大受好評，演技早已獲肯定。近日，她憑主演電影《日掛中天》在第82屆威尼斯影展中封后，成為第三位華人勇奪該獎項，絕對是更為國爭光。

辛芷蕾奪威尼斯影后為國爭光。（視覺中國）

而在光鮮亮麗的背後，其實辛芷蕾這一路走來確實過得不容易，但不會因為過去的經歷而刻薄員工。近日更被爆出其團隊員工月薪最低就有3萬人民幣，還不包含各節日的福利，而核心員工如經理人、宣傳總監等，年薪或高達百萬人民幣，比起一般明星工作室，助理月薪約在4千人民幣至6千人民幣，執行經紀約8千至1萬2千人民幣，即使資深崗位如經理總監等，最多也就在1萬5千人民幣至3萬5千人民幣左右，所以不少網民都指她絕對是一位好老闆。

辛芷蕾被爆是一位好老闆。（辛芷蕾微博圖片）

辛芷蕾過去的生活相當不容易。（微博圖片）

其實，過去的辛芷蕾因經濟能力不好的關係，令到她覺得對爸爸及金爺爺存有愧疚，她曾經在節目中表示：「有一年我姥爺被查出患有肝癌晚期，然後他來北京治療。那個時候，我就特別想帶我姥爺去吃一頓烤鴨，可是因我那個時候我剛到北京，生活費很少只有2千塊錢，結果那頓飯我們誰都沒有吃好，因為我姥爺知道，我沒有錢，他不捨得點菜。」又透露當年爸爸曾癱瘓了五年的時間，在某天爸爸對她說特別想要要一台電腦上QQ跟叔叔們聊天，結果因為拮据，她最後拒絕買電腦，等到去世後，現在她每年都會給爸爸燒紙做的電腦，所以她坦承：「所以我希望自己有錢，我承認我對金錢有慾望，因為我希望自己永遠都不要再因為一頓飯，因為一個電腦去後悔去自責。」

辛芷蕾參演《如懿傳》飾演嘉嬪一角而為人熟悉。（《如懿傳》微博圖片）