鄧麗欣讚男友會訂定餐廳找埋數　爆媽媽欣賞「未來女婿」夠細心

香港演員兼歌手鄧麗欣今日（10/9）出席名錶品牌活動，以一襲華麗的紫色絲質晚裝亮相，非常優雅瑰麗迷人！Stephy於活動上接受傳媒訪問，表示自己沒有研究鐘錶，僅為學習欣賞的新手，談到腕上名錶時表示為罕有買給自己的禮物，但笑言不夠做首期：「睇下你講緊邊區啦！」

鄧麗欣今日於名錶品牌活動上接受訪問。（葉志明 攝）

鄧麗欣以一襲紫色絲質晚裝亮相，非常優雅瑰麗迷人！。（葉志明 攝）

鍾情大錶面想借男友名錶戴

鄧麗欣透露男友今日亦有出席活動，將會在會場中會合，笑言：「今日係跟佢嚟㗎咋，睇佢頭，本身係邀請佢㗎咋！」表示男友亦鍾情名錶，但二人並沒有情侶錶：「因為男女錶設計好唔同，我哋有同系列囉！但我有睇中佢一啲錶，想拆兩格錶帶借我戴！幾靚㗎，我又鍾意大錶面，所以男裝錶係幾型！」但表示喜歡自己買，不要求對方贈送。

鄧麗欣於名錶活動上接受訪問。（葉志明 攝）

鄧麗欣與男友沒有情侶錶，但心儀大錶面想戴男友的手錶。（葉志明 攝）

男友愛訂枱安排餐廳：佢會畀錢唔會走咗去！

鄧麗欣談到與男友相處，她突然透露：「佢好鍾意訂餐廳！（開枝7萬蚊嘅酒畀妳？）佢會畀錢嘅！唔會走咗去嘅！但佢鍾意訂餐廳呢樣嘢好好，因為我好鍾意食、但又唔鍾意諗食咩，佢就幫我諗埋！我生日佢早三個月已經幫我訂定，去旅行都係佢負責搵！」看來即將於10月生日的Stephy可以放心，慶祝活動已一切安排就緒。

鄧麗欣笑言男友愛訂餐廳，但不會唔畀錢走咗去！（葉志明 攝）

鄧麗欣將於10月生日，看來男友已經準備就緒。（葉志明 攝）

中秋節未打算到台灣度過

鄧麗欣即將於澳門舉行演唱會，表示男友Bryan將會陪同母親出席支持，母親亦欣賞對方的細心：「我平時唔會做嘅嘢，佢都幫我做埋！有時唔得閒陪媽媽食飯，佢都會代我陪媽媽食。」至於陪伴對方家人的時間，Stephy則表示暫未有計劃到台灣渡過中秋節：「最近工作都有啲忙，暫時未有安排台灣之行。中秋節一路都好少慶祝，等我開完騷……但年尾都有比較大嘅計劃，有啲嘢要準備，所以未知。」

鄧麗欣表示未有安排於台灣渡過中秋節。（葉志明 攝）

鄧麗欣於名錶活動紅地氈上現身。（葉志明 攝）

