《風林火山》10月1日全國上映 內地負評多同期對手勁票房難大收

香港電影四大都市傳說之一《風林火山》終於要公映，將於10月1日全國及香港同步上映，這套耗資4億、花了8年時間製作的電影，由麥浚龍Juno執導，卡士有金城武、古天樂、高圓圓，還有音樂由坂本龍一操刀，全部星級陣容，未上映前確實令人十分期待⋯⋯

內地網民：直接睡了一個多小時

但隨著時間推演，開始有聲音流出，表示電影言過其實，之後今年5月在康城午夜單元放映，在小紅書有不少網民親到康城支持Juno，滿懷希望入場結果失望而回，更在自己社交平台分享其觀後感，寫道：「最直接的批評便是根本看不懂！遺憾的是本人這場也是至今以來睡的最香的一次，直接睡了一個多小時⋯⋯」這位網民更表示《風林火山》有不少《無間道》影子，而另一位小紅書網民就表示：「每個人的dialogue都像在水時長一樣慢、慢、慢⋯⋯」

這位在康城看完《風林火山》的小紅書網友，看畢電影後難掩失望之情，之後更逐解答網友自己如何失望。

這位觀眾就覺得《風林火山》節奏很慢，更表示女角在戲中只是工具人。

當然亦有在康城看過的留下正評，但數量夠少，讚的多是美學上和演員很美，電影將會在10月1日內地上映，要知道內地票房很受影評影響，所以《風林火山》觀後負評較多，是會對票房有一定壓力，但更大難度是同期有不少強勁對手。

10.1國慶檔期對手強

與《風林火山》同期上映的電影包括《志願軍：浴算和平》、《浪浪人生》《刺殺小說家2》《三國的星空第一部》《豬豬俠．一只老猪的逆襲》，當中《刺殺小說家2》可能是最大對手，《刺1）2021年賀歲電影，當時收超過10億票房，有上次的成功，在國慶檔期必定排片較多，還有黃渤主演的《浪浪人生》，《風林火山》要在票房上突破兩者很難。