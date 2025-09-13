已婚編劇涉性騷擾撰千字文激動澄清　露骨言論流出堅稱行事坦蕩

台灣著名編劇蔡坤霖，曾撰寫賣座影視作品《返校》、《鬼才之道》劇本，近日卻被爆涉嫌言語性騷擾一位受害人C小姐，令C小姐蒙受身心損害，並因此需要接受心理治療。事件曝光後，蔡坤霖昨日（11日）於社交媒體發布千字文進行回應，澄清自己行事坦蕩、未有利用權力關係邀約C小姐進行不當行為。

台灣著名編劇蔡坤霖涉嫌性騷擾，於社交媒體發千字文進行回應澄清。（蔡坤霖facebook圖片）

蔡坤霖的編劇作品包括賣座電影《鬼才之道》。（《鬼才之道》劇照）

蔡坤霖於文中表示，C小姐於2020年8月參加由他授課的編劇班，二人因此認識及接觸。蔡坤霖正面澄清事件指：「本人蔡坤霖，並沒有對C小姐進行權勢性邀約或性接觸。也未與C小姐或其他業界同仁或後輩，藉工作或授課之由發生性關係或有任何不當的性邀約或性接觸。」

對於C小姐指控涉及之不當言論訊息，蔡坤霖表示當時編劇班以「性病」、「性關係」為主題創作劇本，外界引述的露骨言論，為與C小姐就劇本人物設定交流、協助對方分析：「媒體馬賽克截圖信件中，『我們做X好不好』、『如果能夠親吻你、抓著妳的胸部在妳體內射X』的段落，便是在C小姐釐清自身創作方向的長期過程中，我提出『我在17年前的個人歷史故事分享』」而當中提及17年前認識的其他人，則並非C小姐。

蔡坤霖為台灣著名編劇。（蔡坤霖Facebook圖片）

對於外界指蔡坤霖在教學中進行「性慾調查」，他坦言沒有其他動機與想法：「是C小姐有一次表明創作卡關，我提議C小姐可以自行分析自己在親密關係中的各種感受。」並表示與C小姐的接觸均為公開場合，僅會在咖啡店、公共空間進行一對一談話，其他場合則有第三者在場，包括曾在高雄一間酒吧餐廳討論喪母的話題時，蔡坤霖亦在妻子陪同下出席。

蔡坤霖表示，以性相關的主題進行創作為C小姐的選擇，就此詢問自己意見的討論內容亦有留下紀錄，對於外界指他「說服女學員搞不倫」，讓他感到錯愕而不解：「「我自問行事坦蕩、問心無愧，願接受一切法律和公眾之檢視。」並續指：「C小姐目前已向社會局提出申訴，我會積極配合並坦然地接受行政調查程序；若C小姐有意向法院提出訴訟，我也尊重她的決定。我在申訴程序或訴訟中，會提出相關證據及相關證人，證明我的清白。」