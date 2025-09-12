黃耀明對同性伴侶登記制度否決感失望　負傷現身親身支持：靠大家

第36屆香港同志影展今日（12日）舉行開幕典禮，香港導演楊曜愷攜同導演李駿碩、黃耀明、小野盧鎮業、梁雍婷、黃夏蕙、蘇家樂等一眾影人亮相，更有電影《我的外公占爸》（JIMPA）主角Aud Manson-Hyde遠道從澳洲抵港出席，一同為長達16日的影展揭開序幕！

黃耀明出席第36屆香港同志影展開幕禮。（陳順禎 攝）

黃耀明於影展開幕禮上罕有現身，並接受傳媒訪問。明哥談到新近工作槪況，表示：「最近做緊自己嘅新歌，好快會喺中秋之後推出！作為音樂監製，亦都為何韻詩新專輯埋尾，將所有時間奉獻晒畀佢，年底就會推出，大家可以拭目以待！」他更分享新歌靈感源自越南作家王鷗行的著作：「我首新歌靈感來自一位越南裔美國年輕作家（王鷗行），佢寫嘅一本書叫《此生，你我皆短暫燦爛》，我覺得呢個年青作者作為社會局外人、難民、同志，佢嘅身份、著作畀到好多靈感我。」

黃耀明透露近日忙於為何韻詩監製新專輯，自己的新歌亦將在中秋後推出。（陳順禎 攝）

日前，立法會否決「同性伴侶登記制度」議案，引起社會各界廣泛討論，黃耀明亦對結果感到失望，坦言：「令我覺得香港非常唔國際化、非常落後！亦都好感慨！」雖然外界及同志社群均認為議案有機會被否決，然而明哥仍表示：「唔好畀我哋估中呀嘛！」至於同志平權出路，明哥亦呼籲外界繼續關注及支持：「靠大家！同志畀大家看見嘅機會太小，小眾冇乜權利，所以有咁嘅影展活動，就算我今日隻手受咗傷，啱啱睇完醫生都要嚟參加支持！」