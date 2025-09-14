觸電︱林敏驄亂開玩笑伍詠薇高呼過火　談羅莽：冇聽可能去咗舞廳

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、陳穎欣、羅莽、馮素波、蘇皓兒、盧慧敏、ANSONBEAN陳毅燊、羅浩銘、Jessica陳苡臻及吳肇軒主演。《觸電》首映禮今日（14日）舉行，男主角柯煒林未有隨主創團隊現身，早前失聯的羅莽師傅則首次亮相公開活動。

林敏驄與伍詠薇於《觸電》首映禮上接受傳媒訪問，發揮無厘頭本色應對。（葉志明 攝）

《觸電》飾演夫妻檔的林敏驄與伍詠薇於首映禮上接受傳媒訪問，全程妙語連珠發揮「無厘頭」本色，伍姑娘亦幾乎招架不住！談到在戲中飾演夫妻，林敏驄竟笑言毫無火花：「夫妻點會有火花呢？都冇磨擦點有火花？」伍姑娘則表示：「冇錯！導演冇安排啲磨擦場口畀我哋。」林敏驄隨即妙回：「我哋自己安排咗！」伍姑娘便笑言：「一定入我數啦！你自己講都怕醜尷尬啦！」林敏驄便笑言：「擦槍走火！妳擦槍、我走火！」伍姑娘表示與林敏驄合作非常開心、卻又令她非常辛苦：「每次埋位對戲，都預咗佢唔會講返一樣嘅對白，佢會同你改晒、不過改得好漂亮精彩！真係才子嚟，要讚下嘅！人品嘅質素就撿討下啦，都咁大個人囉！」林敏驄竟無厘頭地讚伍姑娘經常傻笑，但笑容非常美麗、令他心臟離一離，被問到有否「失落於巴黎鐵塔下」，林敏驄又再妙回：「巴黎屎塔就有，將佢個頭塞落巴黎屎塔到！」

林敏驄讚伍詠薇靚足兩個世紀！（葉志明 攝）

林敏驄雖然在拍攝現場經常爆肚，透露導演給予空間自由發揮，但到夫妻間認真對談橋段，則按劇本意思走向演繹：「改得嚟天花龍鳳都好，都係為咗個效果，改到最尾意思係冇改，因為編劇落咗好多功夫、原本劇本都好扎實！」林敏驄突然認真回應，被伍姑娘大讚乖仔，但驄哥卻又馬上開玩笑想伍姑娘「錫啖」獻吻！林敏驄與Yanny陳穎欣飾演父女，更在首映中禮「自肥」與一眾靚女合照，驄哥笑言：「梗係啦，你知呢到邊個話事啦！但係咁多女，我始終都企埋伍姑娘隔籬，佢始終最靚、靚得最耐，靚咗五十幾年喇陰公！」伍姑娘仍然接得住：「我上個世紀靚到依家㗎喇！」

林敏驄表示拍攝再爆肚也不會離開劇情原意。（葉志明 攝）

談到羅莽師傅早前短暫失聯，林敏驄竟大膽開玩笑：「佢冇聽（電話）呀，可能去咗舞廳呀！電話接咗去冇聽，呢到係舞廳！」至於在羅莽失聯期間有否擔心對方狀況，林敏驄則表示：「唔擔心！佢有神功護體！（切磋過？）切就有、搓就冇！」但亦表示關心：「我不嬲都好關心佢，唔駛陣間！」

羅莽師傅早前短暫失聯，林敏驄竟開玩笑：「佢冇聽、可能去咗舞廳」大玩食字笑話。（葉志明 攝）

至於《觸電》會否推出第二集讓林敏驄與伍詠薇再續前緣，伍姑娘笑言可能因為今集沒有親熱戲而要再拍，林敏驄竟表示：「母親好熱氣呀！你老母好熱氣！你老母過High呀！」讓伍姑娘高呼過火：「你多咗喇！我覺得你多咗喇！跩！」