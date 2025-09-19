甄子丹備戰JohnWick自導自演外傳　爆肌上陣飛踢沙包盡顯宗師功架

香港動作巨星甄子丹近年同步於內地、香港及荷里活發展，先後加入《星球大戰》及《殺神John Wick》宇宙，更將會以Caine凱恩的角色自導自演《殺神John Wick》續作外傳！甄子丹最近頻密備戰外傳開拍，繼早前在健身室背心上陣操練鐵臂後，今日（19日）再大曬飛踢沙包的連環圖，盡顯宗師級功架，不枉苦練武術數十年，就算年屆六旬仍力保巔峰體型體力狀態！

甄子丹近日頻密備戰自導自演的《殺神John Wick》外傳作品，在健身室操練鐵臂！（甄子丹IG影片截圖）

甄子丹於《殺神John Wick 4》登場飾演盲俠殺手凱恩，並會自導自演系列外傳！（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹今日於社交媒體分享三張連環圖，繼續以白背心爆肌上陣操練，在健身室內以一招凌空轉身飛踢招式踢向座地沙包上！從甄子丹表情可見，展示招式時似乎輕鬆非常，但狠勁仍然震懾影迷，而他的腿招亦足顯全身肌肉運用與平衡力，身手絕不輸年輕時期！

甄子丹以一招凌空轉身飛踢招式踢向座地沙包！（甄子丹IG圖片）

甄子丹於練功花絮圖片下，標注「凱恩」「前期籌備」等關鍵字，顯然正在為《殺神John Wick》以盲俠凱恩作為主角的外傳作準備。而甄子丹在連環圖中展示的凌空轉身腿招，更重現當年在《殺破狼》中單挑洪金寶的絕招，戲中甄子丹面對體型力量均佔優的洪金寶時，施展凌空轉身飛踢腿招，成功埋身、逼使洪金寶防守、再以鎖技埋身纏鬥。能夠在20年後再見甄子丹施展絕技，相信令一眾香港觀眾對《殺神John Wick》外傳倍加期待！

洪金寶與甄子丹在《殺破狼》結局的一段單打獨鬥，堪稱港產武打經典。（《殺破狼》電影劇照）

洪金寶在《殺破狼》裡飾演黑道頭目王寶。（《殺破狼》電影劇照）

《殺破狼》甄子丹面對體型力量佔優的洪金寶，以一招凌空轉身飛踢成功埋身。（《殺破狼》電影劇照）