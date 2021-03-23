雲迪素成荷里活史上「最危險車手」　一集《狂野5》狂炒30架車

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-23 16:15

荷里活動作電影一向深受全球影迷歡迎，緊張刺激的打鬥、撞車及爆破場面都讓大家看得血脈沸騰。根據電影統計和網站Scrap Car Compare研究指出，電影《狂野時速》（Fast & Furious）系列男星雲迪素（Vin Diesel）憑在大螢幕撞爛61部車，撼贏其他著名動作電影男星，包括布斯韋利士（Bruce Willis）、The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）、奇洛李維斯（Keanu Reeves）等，成為荷里活史上「最危險車手」！

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電影《狂野時速》系列自2001年推出至今儲落大批粉絲，戲中的超狂野刺激的追車經典場面仍深深烙在影迷的心中。據電影網站統計，戲中飾演Dom Toretto的雲迪素（Vin Diesel）在整個系列入面總共撞爛了61架車，成為最危險的車手。而單單在2011年上映的《狂野時速5》（Fast Five）中就已經撞毀了多達30架車，更因而超越了屈居第二的布斯韋利士（Bruce Willis）。

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現年66歲的布斯韋利士（Bruce Willis）在17部電影中撞毀了60架車，其中有35架是自炒。活躍於1990年代的布斯韋利士幾乎每部演出的電影都炒過車，而《虎膽龍威》（Die Hard）系列中的第5集《虎膽龍威：擇日開戰》（A Good Day to Die Hard）中，在莫斯科的追逐場面中至少撞毀了18架車，同時亦是有史以來拍攝最昂貴的場面之一。導演John Moore曾在訪問中透露，在拍攝期間總共撞毀了132架車。

荷里活史上「最危險車手」頭10位的多數都是著名動作片演員，有不少人的炒車數量都非常驚人，其中有幾位更是意想不到！點擊下圖看上榜男星：