觸電︱雲集港產片四代女神　Jessica顏值天人、呢位00後不容錯過

香港電競題材動作電影《觸電》由梁國輝執導，林敏驄、柯煒林、Yanny陳穎欣、羅莽、馮素波等主演，日前已於香港正式上映。《觸電》劇情講述柯煒林飾演的自負電競選手邦少，因為隊伍解散面對被逼退役、放棄夢想的關卡，幸好遇上林敏驄、陳穎欣飾演的網吧老闆父女及羅莽飾演年長的遊戲愛好者，因此組成電競新隊「雜牌軍」Happy Hour，互相扶持成長下、一同再次出發逆轉人生。

《觸電》在電競夢想與模擬電腦遊戲的動作武打場面外，一眾主演女演員均為吸睛焦點之一，雲集四代電影女神同場演出，六位女神各具吸引力，對男觀眾而言實在無法抗拒！在劇情中飾演母女的伍詠薇與陳穎欣，分別代表六十後與八十後女神組別，正如林敏驄於《觸電》首映禮所言，伍姑娘自出到至今「靚足兩世紀」，外貌身材保養得宜的程度令人難以相信經已年屆56歲！至於前偶像女團成員陳穎欣，即將於明年榮升人妻，Yanny正值花樣年華，顏值亦絲毫不下於女團年代！

伍姑娘自出到至今「靚足兩世紀」！（葉志明 攝）

伍詠薇外貌身材保養得宜的程度令人難以相信經已年屆56歲！（葉志明 攝）

伍詠薇於《觸電》與林敏驄飾演夫妻。（《觸電》IG圖片）

陳穎欣明年將榮升人妻，外貌仍不下於女團年代巔峰時期。（《觸電》電影劇照）

至於在《觸電》裡，飾演Happy Hour隊伍遊戲世界角色的Amy Lo盧慧敏、Chloe蘇皓兒，則代表短髮系九十後女神組別！Amy Lo作為新一代時裝名模，身型高䠷修長、五官立體筆挺，散發一股堅強硬朗的氣息；Chloe近年活躍於影視作品演出，樣貌精緻甜美、身材纖瘦勻稱，極具鄰家少女親切感！

ANSONBEAN陳毅燊、羅浩銘、Amy Lo盧慧敏及Chloe蘇皓兒均飾演Happy Hour隊伍遊戲世界角色。（《觸電》電影劇照）

Amy Lo作為新一代時裝名模，身型高䠷修長、五官立體筆挺，散發一股堅強硬朗的氣息！（《觸電》電影劇照）

Chloe樣貌精緻甜美、極具鄰家少女親切感！（《觸電》電影劇照）

《觸電》班底最為年輕的女神，包括Jessica陳苡臻及「00後」組別代表Viann李玗蓁！陳苡臻憑天人顏值從網絡頻道走紅、跨界至大銀幕，於《年少日記》《敗走麥城》等作品嶄露頭角，勢將成為新晉電影女神！年僅22歲的李玗蓁亦為絕對不容錯過的新一代女神，早於學生時期便參與電影演出，出道後亦憑《深宵閃避球》令知名度大增，加上李玗蓁天生高䠷修長、貌美而獨具個性，相信勤於修習演戲課程的Viann，亦將在影視領域有更具爆發性的發揮。

Jessica陳苡臻擁有天人顏值！（陳苡臻IG圖片）

「00後」代表Viann李玗蓁亦不容錯過！（李玗蓁IG圖片）

