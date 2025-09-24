風林火山｜製作特輯披露以三級上畫　劉青雲讚動作場面︰實牙實齒

有「都市傳說」之稱，醞釀8年、耗資數億港元製作的香港犯罪電影《風林火山》，已鐵定10月1日上畫。早前釋出最新預告片，瞬間再引爆影迷熱議。日前，在其官方社交平台，更公開一條製作特輯角色篇，是講讀劉青雲飾演的角色王志達，不過影片最令人意外，是在播放片段期間，出現電檢署評為三級的標誌，即《風林火山》在香港將會以三級上畫，到底當中有甚麼內容要列為三級？

《風林火山》籌備多年終於在10月1日正式上映。（《風林火山》電影劇照）

劉青雲在《風林火山》中飾演警探，可惜在不容許正義存在的世界上，他亦難再堅持正義。（《風林火山》電影劇照）

在製作特輯中，劉青雲解說自己個角色，是一個城市的警探，可惜該城市處於失控狀態，在不容許正義存在的世界上難再堅持正義。「我的角色是個緝毒警司，但生活在不容許正義的世界，他做了不該做的事，但做一次後就不能回頭，或許『身不由己？這四個字，可以用來形容這個角色及整個故事。」

青雲在片中亦提到，很久沒有拍過這種槍戰場面。（《風林火山》製作特輯截圖）

麥浚龍在片場對動作場面相當執著，包括青雲的揸槍手勢，爆破的方式等，看出有種堅持。（《風林火山》製作特輯截圖）

風林火山︱最新預告震撼曝光 金城武亦正亦邪、古天樂竟浴缸殺人

製作特輯出現電檢署評為三級的標誌，即《風林火山》在香港將會以三級上畫。（《風林火山》製作特輯截圖）

青雲在片中亦提到，很久沒有拍過這種槍戰場面。「要在街上開槍，周圍不斷爆炸，自己再拎住支槍去打，好似回到90年代動作片的感覺，因為導演（麥浚龍）鍾意實牙實齒，真爆的方式。」

而在片中，麥浚龍亦在片場對動作場面相當執著，包括青雲的揸槍手勢，爆破的方式等，看出有種堅持。至於就電影為何以三級版本上畫，《香港01》嘗試查詢，但截稿前未有回應。而最新消息指，電影全片將長達125分鐘。